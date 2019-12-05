Лыжную школу олимпийского резерва на Выборгском шоссе передадут РПЦ

Правительство Петербурга приняло решение о передаче здания школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на Выборгском шоссе, д. 102, лит. А в пользование Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на комитет имущественных отношений Петербурга сообщает «Интерфакс».

Согласно архивным документам, ранее здание являлось домом причта прихода Спасо-Парголовского храма. Объект является имуществом религиозного назначения и подлежит передаче религиозной организации, отметили в КИО.

Площадь передаваемого РПЦ объекта составляет 569,6 кв. м. В настоящий момент он находится в собственности Петербурга и закреплен на праве оперативного управления за спортивной школой. Планируется, что до августа 2020 года учебное заведение переедет по адресу: Сиреневый бульвар, д. 18, к. 1, лит. В. При этом в КИО подчеркнули, что передача здания приходу произойдет только после полного перебазирования школы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия о том, что Петербургу не хватает действующих православных храмов.