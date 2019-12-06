Ищенко Игорь Владимирович

Родился 21 мая 1969 года в городе Торезе Донецкой области (Украина). В 1994 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, в 1999-м получил диплом экономиста-менеджера по специальности «антикризисное управление» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

В 1994–2006 годах прошел путь от экономиста отдела кредитования предприятий банка до старшего вице-президента по экономике и финансам—финансового директора ЗАО «Комплексные энергетические системы». С 2006 по 2007 год — исполнительный директор Бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС России». С 2007 по 2009 год — председатель совета директоров ЗАО «Загранэнергостроймонтаж». Затем был заместителем гендиректора по генерации ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».

В 2011 году занял должность генерального директора «Технополиса «Москва». В апреле 2018 года господин Ищенко также стал главой одноименной особой экономической зоны, в которую годом ранее вошел Технополис.

Женат, есть дочь и сын.