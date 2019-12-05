Почти 500 га земли изъяли у новосибирских аграриев для нужд угольщиков

Арбитражный суд постановил изъять почти 500 га земли у сельхозпредприятия «Завьяловское», расположенного в Тогучинском районе Новосибирской области. Земля будет передана ООО «Регион-ойл», связанной с международной корпорацией Leviev Group израильского бизнесмена Льва Леваева, для организации разведки и добычи угля. Соответствующее постановление седьмого арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу 14 ноября.

В 2018 году угольная компания «Регион-ойл» обратилась в департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) с просьбой предоставить ей для разведки и разработки недр открытым способом восемь земельных участков, занятых сельхозпредприятием «Завьяловское». В январе и мае 2019 года Сибнедра выпустили приказы об изъятии земельных участков для государственных нужд РФ, чтобы в дальнейшем передать их «Регион-ойлу».

ЗАО «Завьяловское» посчитало приказы незаконными и оспорило их в арбитражном суде Новосибирской области. «Изымаемые земли относятся к сельскохозяйственным угодьям, что в силу ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации препятствует их изъятию, так как сельскохозяйственные угодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране»,— пришла к выводу первая инстанция арбитражного суда и отменила приказы Сибнедр.

«Также в ходе судебного разбирательства представители заявителя указывали, что в пятикилометровой зоне от изымаемых департаментом земель для разработки месторождения угля открытым способом расположены пять сельских поселений, а в десятикилометровой зоне — десять сельских поселений»,— говорится в материалах суда.

Однако все эти доводы оказались незначительными для апелляционной инстанции суда. «Регион-ойл» имеет лицензии на право пользования недрами в целях разведки и добычи каменного угля на участках недр Южный и Северный Чертандинского месторождения в Тогучинском районе Новосибирской области. На основании этого суд пришел к выводу, что «ООО «Регион-ойл» является недропользователем и относится к организациям, на основании ходатайств которых осуществляется принятие решений об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях недропользования».

14 ноября седьмой апелляционный арбитражный суд отменил решение новосибирского арбитражного суда и признал действительными приказы Сибнедр о принудительном изъятии 485 га сельхозземли у ЗАО «Завьяловское».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией «Регион-ойл» управляет УК «Золотые проекты». Она также управляет чукотским АО «Рудник Каральвеем», занимающегося разработкой золоторудного месторождения, входит в топ-20 российских золотодобытчиков. АО «Рудник Каральвеем» входит в группу Auramine Resources, которая управляет в России горными активами международной корпорации Leviev Group израильского бизнесмена, выходца из СССР Льва Леваева.

Илья Николаев