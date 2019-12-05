Бюджет Красноярского края принят с дефицитом 6 млрд рублей

Депутаты заксобрания Красноярского края в четверг единогласно приняли в окончательном чтении проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно утвержденному документу, в следующем году доходы бюджета составят 248,6 млрд руб., расходы ожидаются на уровне 254,5 млрд руб. Таким образом, дефицит запланирован в размере 5,9 млрд руб. Это около 2,4% от доходов.

«Мы считаем, что представленный законопроект отвечает нуждам Красноярского края. Он учитывает наши стратегические задачи и цели. Это реализация национальных проектов, развитие муниципальных образований и социальная поддержка населения»,— заявил председатель комитета по бюджету красноярского парламента Владимир Чащин после принятия законопроекта.

Ранее краевой бюджет на текущий год после всех корректировок был утвержден с доходами в размере 259,3 млрд руб. и расходами на уровне 254,4 млрд руб. Профицит составил 4,9 млрд руб., или 1,9% от доходов.

Илья Галагуз