Горсовет Уфы перенес площадку публичных слушаний по бюджету-2020

Городской совет Уфы перенес место проведения публичных слушаний по бюджету 2020 года из здания Городского дворца культуры (ГДК) в здание горсовета, следует из информации на сайте совета. Время проведения слушаний осталось тем же — 16 ч. В пресс-службе горсовета сообщили, что ГДК в начале декабря уведомил, что в здании из строя вышло «пускорегулирующее устройство». «2 декабря на внеочередном заседании горсовета было принято решение о переносе слушаний в здание совета»,— отметили в пресс-службе. В повестке внеочередного заседания перенос площадки проведения слушаний был единственным вопросом.

Как следует из сообщения совета, пропуск в здание будет затруднен: журналистов попросили аккредитоваться, в то время, как для прохода в здание ГДК этого не требовалось.

На сайте совета также сообщается, что из здания будет вестись трансляция слушаний и организована работа коллцентра для приема звонков с предложениями.

Ирина Самойлова