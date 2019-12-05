Министр экономического развития Алтайского края ушел в отставку

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев подал заявление об отставке с 9 декабря. Как уточнили в краевом правительстве, заявление было подано вчера. В настоящее время Павел Дитятев находится в отпуске.

Павел Дитятев был назначен министром экономического развития в октябре 2018 года. До этого, с января 2017 года, он работал замминистра финансов Алтайского края. С 2009 года являлся заместителем председателя комитета регионального правительства по финансам, налоговой и кредитной политике.

Напомним, в июне 2019 года заксобрание Алтайского края приняло законопроект, дающий депутатскому корпусу право согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития перед назначением. Соответствующий документ внес губернатор Виктор Томенко. Таким образом, будущему министру экономического развития предстоит пройти процедуру утверждения в краевом парламенте.

Подробнее о губернаторском законопроекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Полномочия следующего раза»

Оксана Павлова