«Сибирь» крупно обыграла «Авангард» в дерби

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашней арене одержал крупную победу над омским «Авангардом». Встреча для подопечных Николая Заварухина закончилась со счетом 5:2.

В составе «Сибири» шайбы забросили Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов. У «Авангарда» отличились результативными бросками Свен Андригетто и Евгений Грачев. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.

«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда набрала 39 очков за 33 игры. «Авангард» располагается на второй строчке с 48 очками за 36 матчей.

Илья Галагуз