В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть погибшие

Во время стрельбы на судоверфи на военно-морской базе США в Перл-Харборе на Гавайях несколько человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии, передает AFP. По некоторым данным, пострадавших трое. Позже пришли сообщения, что двое пострадавших скончались.
Представитель базы рассказал, что силы безопасности отреагировали на сообщения о стрельбе, база была заблокирована. Местные СМИ передают, что стрелок покончил с собой.
По словам очевидца, он был в форме моряка. По предварительным данным, среди пострадавших есть гражданские.
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