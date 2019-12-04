Борис Минц оценил свои потери

Борис Минц обвинил Центробанк и еще несколько российских банков в том, что он потерял $1 млрд. В Лондонском суде бизнесмен заявил, что руководство регулятора, банков «Траста» и «Открытия» специально развернуло против него кампанию. В результате капитал принадлежащей ему O1 Group сократился почти до нуля, а сама компания сейчас ликвидируется, утверждает Минц. В банках обвинения бизнесмена назвали «абсолютно надуманными». Они судятся с Минцем в Лондоне, обвиняя его в мошеннических сделках, и требуют с основателя O1 Group больше $700 млн.

В чем суть спора? Подробности в справке “Ъ FM”.

В 2017 году банки «Траст» и «Открытие» купили у O1 Group облигации на 57 млрд руб. На эти деньги группа Минца расплатилась по кредитам перед ними. Как писал Forbes, банковские сотрудники называли полученные от бизнесмена бонды «фуфлом». Вскоре после заключения сделки финансовые организации попали на санацию. В банках считают, что Минц знал об их трудностях. Как заявил суду сам бизнесмен, он не участвовал в переговорах перед сделкой. Зато, по версии Минца, через год из-за действий «Траста» и «Открытия» O1 Group допустила дефолт по кредитам Московского кредитного банка. Финансовые организации якобы вынудили его погасить кредит активами по заниженной цене, а также отказались выплатить O1 Group 7 млрд руб. гарантий. Также Минц упоминает ситуацию с Промсвязьбанком. НПФ бизнесмена «Будущее» потерял в банке 13 млрд руб. депозита, после того как организация попала на санацию. По словам Минца, возвращать деньги Промсвязьбанку запретил регулятор. Бизнесмен связывает все это с тем, что в 2015 году открыто критиковал руководство Центробанка, а также с неприязнью к нему конкретных людей. В частности, бывшего главы ВТБ24, который возглавил «Открытие» в прошлом году, Михаила Задорнова и зампредов ЦБ Василия Поздышева и Дмитрия Тулина.

Борис Минц утверждает, что два года назад Вадим Беляев, который тогда был владельцем «Открытия», сам предложил ему встретиться насчет сделки о покупке облигаций O1 Group. Беляев якобы спрашивал, сможет ли компания помочь банку справиться с временными трудностями.

Но записей таких разговоров у Минца нет, и ему будет крайне сложно доказать свою правоту в суде, отмечает директор московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк: «Перечисляются многочисленные якобы невыполненные российскими структурами обязательства. Правда, слабость этих утверждений состоит в том, что при этом содержатся ссылки на незапротоколированные разговоры, то есть просто устные какие-то договоренности, доказать которые будет очень непросто. Отмечают такой момент, насколько британский суд будет готов поверить на слово Минцам или тем свидетелям, которых они готовы будут привести на заседание или представить их в письменном виде и так далее. Бывают прецеденты, когда суд внимательно прислушивался к подобного рода аргументации, но насколько получится у Минцов это доказать, сказать, конечно, сложно. На первый взгляд, их позиции не выглядят очень сильными».

Летом 2019 года Лондонский суд заблокировал активы семьи Бориса Минца на $572 млн. В России его бизнес проверяет Следственный комитет.

Анна Никитина