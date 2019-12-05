Вкладчиков переводят на облигации

Совкомбанк выходит на рынок брокерских услуг, для этого он приобрел контроль в брокере «Септем Капитал». У самого банка есть брокерская лицензия, и он может самостоятельно продавать облигации, однако данная сделка позволит ему быстро выйти в этот розничный сегмент рынка. Это особенно актуально сейчас из-за постоянно снижающейся доходности вкладов, что вынуждает граждан искать альтернативу им.

О том, что Совкомбанк приобрел 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал», рассказали “Ъ” участники рынка. Стороны эту информацию подтвердили, уточнив, что подписание сделки состоялось на прошлой неделе, однако отказались раскрыть ее финансовые детали. Сейчас сделка находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе.

Совкомбанк — частный универсальный банк. По итогам третьего квартала, по данным рэнкинга «Интерфакс», он занимал 11-е место по активам. Банк обслуживает 6 млн физлиц, в том числе 5,5 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. «Септем Капитал» входит в топ-8 брокеров на Московской бирже по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. В 2016 году компания запустила сервис Yango, позволяющий частным инвесторам покупать и продавать облигации онлайн.

Как пояснил гендиректор «Септем Капитал» Денис Кучкин, никто из основателей компании не вышел из бизнеса. «Средства нового инвестора в полном объеме будут направлены на развитие бизнеса»,— уточнил он. В частности, планируется продвигать мобильное приложение Yango компании среди клиентов Совкомбанка. В конце ноября «Септем Капитал» запустил проект по продаже облигаций самого банка физлицам в его отделениях.

По словам совладельца Совкомбанка Сергея Хотимского, для банка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания граждан. «По доле физлиц, инвестирующих в долговые инструменты, Россия пока сильно отстает от развитых стран, и в этом огромный потенциал для брокеров,— говорит он.— Эта инвестиция позволит банку расширить предложение продуктов для розничных клиентов».

Совкомбанк традиционно для развития новых направлений бизнеса покупает портфели или организации. В числе крупных сделок приобретение «дочек» иностранных структур ДжиИ мани банк, AйСиАйСиАй Банк, Гаранти-банк-Москва, Меткомбанка, которые были присоединены к Совкомбанку. В марте 2018 года было объявлено о присоединении Росевробанка, совладельцем которого банк являлся с 2015 года. В феврале 2019 года банк подавал заявку на участие в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка, но в итоге аукцион не состоялся.

Покупка готового решения логична, если банк хочет выйти на брокерский рынок быстро, указывают эксперты. По мнению руководителя департамента по работе с институциональными клиентами «БКС Брокер» Сергея Михеева, это позволит банку сконвертировать часть пассивов в брокерские продукты с комиссионным доходом. «Это особенно актуально, когда пассивы у банка прирастают быстрее кредитного портфеля, а у Совкомбанка так и есть»,— отмечает он. Сейчас многие банки стремятся изменить структуру фондирования, заместив депозиты облигациями, подтверждает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. «Это выгодно для эмитента, поскольку нет отчислений в АСВ, понятны сроки фондирования, и позволяет ему удерживать клиентов, недовольных ставками по вкладам,— поясняет он.— Думаю, "Септем Капитал" интересен Совкомбанку наработанными технологиями, клиентской базой, командой».

Светлана Самусева, Полина Смородская