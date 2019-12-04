Доходы населения Кировской области выросли на 2% по итогам девяти месяцев

В Кировской области реальные денежный доходы населения в январе-сентябре составили 258,1 млрд руб., сообщает Кировстат по предварительным расчетам. Это на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На душу населения приходится 22,5 тыс. руб., что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом.

Расходы кировчан на 86,1% состоят из потребительских – траты на оплату товаров и услуг (217,2 млрд руб., 18,97 тыс. руб. на человека), еще 13% приходится на оплату обязательных платежей и взносов (32,8 млрд руб., 2,86 тыс. руб. на человека).

В январе-сентябре выросли сбережения населения во вкладах и на счетах банков и сбережения на счетах индивидуальных предпринимателей. Задолженность кировчан по кредитам снижается.

Анастасия Еремина