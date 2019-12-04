ФАС заявила, что Ariel, Persil и Lindt производят для Европы продукцию лучшего качества

Cтиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от продукции под теми же брендами за рубежом, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Антимонопольная служба выдала этим производителям предупреждения, добавил он.

«Если говорить об аналогичных линейках порошков Ariel и Persil, то при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5–2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Евросоюзе»,— сказал господин Кашеваров на пресс-конференции. Он добавил, что различия выявлены были и по показателям пенообразующей и моющей способностям.

Также проверялось пять марок шоколада Lindt. Выяснилось, что содержание в каждом шоколаде от 12 до 14 органических кислот отличается по некоторым образцам в ряде случаев на 10–50%, в ряде других случаев — на 100–220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

Предупреждения выданы компаниям ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по шоколаду, а также ООО «Хенкель Рус», ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» и ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская компания по стиральным порошкам». ФАС ожидает исполнения предупреждений за 30 дней. Производители могут либо улучшить качество, либо нанести на упаковку предупреждающие обозначения. В случае неисполнения предупреждения возбуждается дело, которое предполагает штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.