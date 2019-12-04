ЗакС Петербурга поддержал предложение отнести пляжи к объектам благоустройства

Петербургский парламент в первом чтении поддержал инициативу депутатов Заксобрания Дениса Четырбока, Марии Щербаковой и Юрия Гладунова, в которой они предлагают отнести пляжи города к объектам благоустройства.

Как пояснил господин Четырбок, сейчас пляжи такого статуса не имеют, поэтому устанавливать на них объекты благоустройства власти не обязаны. Кроме того, необходимо сделать пляжные зоны доступными для лиц с ограниченными возможностями.

Если закон будет принят, то инвалиды смогут добираться до пляжей бесплатно на социальном такси.