Суд подтвердил наличие сговора между нижегородскими поставщиками медоборудования

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о наличии картельного сговора между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика». Нарушения были обнаружены в тендерах 2016-2017 годов.

Как сообщает УФАС, поставщики медицинского оборудования совместно готовили заявки и использовали один IP-адрес. В итоге контракты заключались либо по начальной (максимальной) стоимости, либо со снижением цены на 0,5–2%. Компании поставляли оборудование в два десятка больниц, поликлиник и роддомов региона, в том числе в больницы Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ и медико-санитарную часть МВД РФ.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дженерал Медикал Системс» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% долей владеет генеральный директор Анна Шашкова. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. По итогам 2018 года выручка составила 14,4 млн руб., убыток — 4,2 млн руб. Компания находится в стадии ликвидации, конкурсный управляющий – Александр Богомолов.

ООО «Медицина и Диагностика» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году, уставным капиталом в размере 10 тыс. руб. владеет гендиректор Инна Никишина. Организация выступает агентом по оптовой торговле фармацевтической продукцией, медицинскими изделиями, парфюмерией и чистящими средствами. Выручка по итогам 2018 года составила 31,3 млн руб. при 3,8 млн руб. чистой прибыли.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Сговор от болезней».

Анастасия Еремина