Помещения в «Рекорде» выставили на продажу Покупателям предлагают 1,2 тыс. кв м в центре города

Минимущества Нижегородской области выставило на торги подвальное помещение в здании культурного центра «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7. Начальная стоимость 7/69 долей площадью 1,2 тыс. кв. м составляет 6,4 млн руб., сообщается на сайте министерства.

Заявки на конкурс принимаются до 10 февраля, торги назначены на 18 февраля. Отмечается, что здание является объектом культурного наследия регионального значения «Общежитие института инженеров водного транспорта с кинотеатром “Рекорд”», поэтому собственники обязаны выполнять требования охранного обязательства.

Помещениями в здании «Рекорда» также владеют ООО «Комм» (34/69 долей ) и Владимир Аржаев (28/69 долей, бывший совладелец «Комм»). В здании работают кафе «Рок-Бар» и «ТрактирЪ на улице».

Общая площадь культурного центра около 16,5 тыс. кв. м.

Анастасия Еремина