Стрелок, убивший женщину и ранивший двух человек, оказался бывшим предпринимателем

Житель Перми, сегодня утром убивший женщину и ранивший еще двух человек, оказался бывшим индивидуальным предпринимателем Дмитрием Коростелевым, с 2016 года занимавшимся розничной торговлей. В сентябре 2013 года господина Коростелева задержали сотрудники УФСБ по Пермскому краю по подозрению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, он был арестован и позже осужден.

В середине ноября 2019 года он прекратил деятельность ИП и был безработным.

Сегодня утром находясь в состоянии опьянения Дмитрий Коростелев открыл стрельбу из незарегистрированного ружья из окна квартиры по прохожим. Затем он вышел на улицу и продолжил стрельбу, убив женщину и ранив молодого человека. При задержании он успел ранить в ногу бойца Росгвардии. В настоящее время он задержан на 48 часов, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство. Следователи намерены ходатайствовать об аресте Дмитрия Коростелева.