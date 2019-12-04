В Перми преступник убил женщину и ранил полицейского

Сегодня ночью в Орджоникидзевском районе Перми, возле одного из домов по ул. Вильямса, 50-летний местный житель открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. По данным “Ъ-Прикамье”, он вел огонь из охотничьего карабина. От пулевого ранения скончалась женщина. На место происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны ГУ МВД по Пермскому краю. Преступник обстрелял и прибывший наряд, ранив одного из полицейских, но в итоге был задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.