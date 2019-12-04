В Кузбассе 116 шахтеров не вышли на работу из-за долгов по зарплате Предприятия работают в штатном режиме

В Кемеровской области работники шахты «Алексиевская» не вышли на работу из-за долгов по заработной плате. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. «В соответствии со статьей 142 ТК РФ сотрудник, перед которым у предприятия есть задолженность по заработной плате, по личному заявлению имеет право в рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется средний заработок.

Этим правом воспользовались 116 человек — менее 3 % от всего трудового коллектива шахт «Алексиевская» и «Заречная»»,— сообщил он. По словам Андрея Панова, на производственный процесс это влияния не оказало - предприятия работают в штатном режиме. По данным ТАСС, в числе горняков, которые отказались выходить на работу — сотрудники шахты «Заречная».

Шахта находится в процедуре банкротства. «Резкое падение цен на уголь усугубило положение дел. Сформировалась задолженность по заработной плате, которую руководство компании планирует погасить до 13 декабря текущего года»,— уточнил господин Панов.

В правительстве региона «Ъ» сообщили, что «никакой забастовки на предприятиях нет. Социальная напряженность отсутствует». По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, в настоящее время на угольных предприятиях региона открыто более 1 тыс. вакансий. «Количество работников угольной отрасли Кузбасса, перед которыми сохраняется задолженность по заработной плате, составляет около 3 тыс. человек. Суммарный объем задолженности по заработной плате на предприятиях составляет порядка 70 млн руб.», - уточнили в департаменте.

В сентябре этого года, как сообщал Роструд, шахта «Алексиевская» уже погашала накопленную задолженность по зарплате (37,2 млн руб.) перед 846 работниками.

Оксана Павлова