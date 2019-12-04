Автобус из Белоруссии столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Семь человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса из Белоруссии на Минском шоссе в районе города Одинцово Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Всего в автобусе находилось 48 человек, в том числе два водителя.

«На 24-м километре трассы М1 автобус, следовавший из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, пострадали семь человек»,— сообщили в МЧС.

Пассажиров разместили в гостинице «Матвеевское», недалеко от места ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что авария произошла 3 декабря около 23:00. Автобус и грузовик с полуприцепом двигались в попутном направлении. По их данным, два человека госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте ДТП.