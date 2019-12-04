Депутаты хотят заняться здоровьем

Проект территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области снова подготовлен с дефицитом финансирования от реальной потребности и заниженными нормативами финансирования. Депутаты регионального заксобрания считают, что это может вновь привести к затягиванию петли роста кредиторской задолженности лечебных учреждений, и намерены обратиться к правительству с предложением откорректировать программу и обеспечить ее полное финансирование по потребности. Ожидается, что на программу все же будут выделены средства из дополнительных субсидий федерального бюджета, предназначенных на выравнивание бюджетной обеспеченности региона.

В понедельник на странице общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области был выложен проект постановления правительства об утверждении территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области, подготовленный региональным минздравом совместно с территориальным фондом ОМС (ТФОМС). Документ, который готовится ежегодно (содержит 114 страниц текста и таблиц), фактически декларирует государственные гарантии оказания медпомощи, правила, условия и нормативы ее оказания. Большая часть программы касается непосредственно производимого из областного бюджета финансирования медицинских услуг, оказываемых неработающим гражданам (пенсионерам, детям, инвалидам) и финансирования лекарственного обеспечения льготников.

Ранее (в 2019 году и предшествующие годы) парламентская оппозиция неоднократно критиковала программу за заниженное финансирование в сравнении с реальной потребностью и заниженные нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи и подушевые нормативы финансирования.

Судя по всему, кардинально ситуация пока не изменилась. Согласно размещенному проекту программы, ее финансовое обеспечение в 2020 году составит 19,211 млрд руб., из них из бюджета Ульяновской области — 3,442 млрд руб., за счет средств ТФОМС — 15,769 млрд руб. (по программе госгарантий 2019 года закладывалось соответственно 3,518 млрд руб. и 14,668 млрд руб.). При этом в самой программе отмечается, что потребность в финансовом обеспечении программы, определяемая исходя из федерального подушевого норматива финансового обеспечения, установленного постановлением правительства РФ на 2020 год, и прогноза численности населения области составляет в 2020 году 20,082 млрд руб. То есть дефицит реальной потребности составляет 809 млн руб.

Кроме того, ряд нормативов снова занижен в сравнении с федеральными. Так, на одно посещение при оказании медпомощи в амбулаторных условиях устанавливается региональный норматив в размере 358,45 руб. при федеральном нормативе 457,2 руб., одно посещение по оказанию паллиативной медпомощи — 407,05 руб. (федеральный норматив — 411 руб.), одно обращение по поводу заболевания в амбулаторных условиях — 891,82 руб. (федеральный — 1325,8 руб.), один случай госпитализации — 70,690 тыс. руб. (федеральный — 78,432 тыс. руб.), подушевой норматив — 2792,83 руб. (федеральный — 3621,1 руб.).

Кроме того, ульяновский правозащитник, занимающийся проблемами здравоохранения, юрист Дмитрий Старчиков отмечает, что в перечне бесплатных и льготных лекарств программы «по-прежнему отсутствуют антибиотики, применяемые для лечения больных муковисцидозом, такие как „Колистин“, „Тиенам“, „Фортум“, „Зинацеф“, так и не внесены в список расходники для инсулиновых помп, нет важнейших препаратов для лечения лимфом и острого лимфолейкоза, таких как „Титозар“, „Онкаспар“, „Цитарабин“ и так далее, хотя все эти препараты есть в федеральном перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств».

Получить комментарии мин­здрава не удалось. В министерстве на запрос „Ъ“ ответили, что успеют дать комментарии только на следующий день. Сам министр здравоохранения Сергей Панченко для комментариев был недоступен (в ­отпуске).

Напомним, в начале октября, на депутатских слушаниях по итогам работы регионального мин­здрава за 9 месяцев 2019 года Сергей Панченко отмечал, что «в 2018 году — начале 2019 года отрасль в регионе оказалась в глубоком системном кризисе», и эта ситуация сложилась в результате нескольких факторов, главный из которых — «хроническое недофинансирование отрасли в течение ряда лет». Еще тогда господин Панченко заявлял, что для ликвидации дефицита программы госгарантий требуется 783 млн руб.

Заметим, согласие регионального парламента для программы госгарантий не требуется — его утверждает региональное правительство. Тем не менее все фракции заксобрания области настроены требовать ликвидации дефицита финансирования программы. «Мы намерены поднять этот вопрос на ближайшем заседании и предложения по перераспределению расходной части бюджета уже озвучивали»,— заявил „Ъ“ руководитель фракции КПРФ Айрат Гибатдинов. Депутат Госдумы, член профильного комитета Алексей Куринный намерен обратиться к прокурору области с требованием обратиться в интересах неопределенного круга лиц в суд об обеспечении должного финансирования программы и установления нормативов не ниже ­федеральных.

«Нас беспокоит, что несоответствие нормативов опять приведет к дальнейшему росту кредиторской задолженности учреждений здравоохранения. Мы подробно изучим программу, после чего намерены обратиться к правительству с предложениями ее корректировки»,— сказал лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев.

Председатель профильного комитета заксобрания Сергей Шерстнев («Единая Россия») считает, что заниженных нормативов нет, однако отмечает, что саму по себе проблему недофинансирования программы и обеспечения бесплатными лекарственными средствами «надо решать», и на это из ожидаемых дополнительных средств федерального бюджета (1,23 млрд руб.) планируется выделить порядка 360 млн руб. «Полностью дефицит мы не закрываем, но все же это серьезное увеличение. В прошлом году нам это не удалось»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск