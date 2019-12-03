В Москве прошел третий женский бизнес-форум Woman Who Matters

В Цифровом деловом пространстве на протяжении двух дней на площадках форума собирались топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, PR-специалисты, блогеры, дизайнеры, digital-инфлюенсеры, предпринимательницы, олимпийские чемпионки, теле- и радиоведущие. Участники обсуждали современные условия труда и делились успешными кейсами.

В качестве спикеров на форуме выступили: Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Гор Нахапетян, Иосиф Пригожин, Валерия, Софико Шеварднадзе, Юлия Соловьева (Google), Дейв Вайсер (основатель Gett), Регина фон Флемминг, Ирина Зарькова, Дарья Лисиченко, Катя Добрякова, Екатерина Одинцова, Полина Аскери, Светлана Тегин, Елена Крыгина и другие.