04 декабря, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

8

В Москве прошел третий женский бизнес-форум Woman Who Matters

В Цифровом деловом пространстве на протяжении двух дней на площадках форума собирались топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, PR-специалисты, блогеры, дизайнеры, digital-инфлюенсеры, предпринимательницы, олимпийские чемпионки, теле- и радиоведущие. Участники обсуждали современные условия труда и делились успешными кейсами.

В качестве спикеров на форуме выступили: Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Гор Нахапетян, Иосиф Пригожин, Валерия, Софико Шеварднадзе, Юлия Соловьева (Google), Дейв Вайсер (основатель Gett), Регина фон Флемминг, Ирина Зарькова, Дарья Лисиченко, Катя Добрякова, Екатерина Одинцова, Полина Аскери, Светлана Тегин, Елена Крыгина и другие.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#57

от 04.12.2019

Стиль Мужчины#54

от 27.11.2019

Стиль Rixos#53

от 25.11.2019

Стиль АРТ#51

от 18.11.2019

Стиль Travel#50

от 13.11.2019

Партнерский материал

Профиль пользователя