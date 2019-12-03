В Татарстане запретят использование пиротехники в Новый год вне спецплощадок

В Татарстане с 20 декабря запретят использовать пиротехнику вне спецплощадок, которые будут определены во всех районах республики. Это предусматривает особый противопожарный режим, который будет действовать в регионе с 20 декабря по 8 января. Об этом на брифинге в кабмине республики заявил глава МЧС региона Рафис Хабибуллин.

По его словам, за нарушение особого противопожарного режима будут штрафовать. Проект постановления о его введении в данный момент находится на утверждении в кабмине Татарстана.

Напомним, что прошлой зимой сумма штрафа за нарушение особого противопожарного режима составляла до 4 тыс. руб.

"Ъ-Казань"