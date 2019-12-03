Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела об угрозах судье Криворучко

Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о заключении под стражу Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко в Twitter. Ранее Басманный суд арестовал его до 11 января 2020 года.

Напомним, публикация была связана с решением господина Криворучко приговорить к реальному сроку заключения актера Павла Устинова по «московскому делу». Судья приговорил его к реальному сроку лишения свободы по обвинению в применении насилия к омоновцу. Мосгорсуд сменил ему этот срок на условный.

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По делу об угрозе судье проходят еще два обвиняемых. Сергей Половец находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он скопировал запись Евгения Ерзунова и распространил ее в одной из соцсетей. Еще один фигурант, Алексей Вересов, остается под стражей. Он под записью Сергея Половца оставил комментарий, в котором содержалась угроза расправы. Все трое признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинение вреда здоровью в связи с осуществлением правосудия).

Подробнее о деле об угрозах судье — в материале “Ъ” «Угрозы судье хватило для ареста».

О деле Павла Устинова — в материале “Ъ” «Срок по плечу».