Средний размер взятки в бюджетной сфере Татарстана превысил 100 тысяч рублей

В Татарстане средняя сумма взятки в бюджетной сфере составила 102 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции рассказал глава отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБиПК МВД по республике Ильнур Хайруллин, сообщает «Бизнeс Онлaйн».

По его данным, в 2019 году в бюджетной сфере зафиксировали свыше 200 случаев взяточничества, в том числе 42 случая взяточничества в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.). Самыми популярными сферами, где фиксировали дачу или получение взятки, стали здравоохранение, образование и ЖКХ. Общая сумма ущерба от взяточничества в этом году в республике превысила 60 млн рублей.

Господин Хайруллин также упомянул самые резонансные уголовные дела в Татарстане, связанные со взяточничеством. К примеру, речь шла о деле бывшего главы Бугульминского района Ильдуса Касымова и экс-главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова.

"Ъ-Казань"