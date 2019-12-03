TWINO: 35% клиентов потратят на подготовку к Новому Году до 10 тысяч рублей

Согласно результатам исследования TWINO более 95% клиентов сервисов онлайн-кредитования активно готовятся к Новому Году и покупают подарки для своих близких. Более 35% клиентов сервисов онлайн-кредитования готовы потратить на это более 10 тысяч рублей. Опрос проводился среди зарегистрированных клиентов компаний Езаем и Монеза во всех регионах РФ. В нем приняли участие более 10 000 человек.

Самые популярные подарки — косметика, сладости и электроника

По данным исследования большинство респондентов планируют подарить что-то из парфюмерии. Этот вариант выбрали 18% клиентов. На втором месте по популярности оказались сладости — их купят 16% опрошенных. Примерно столько же — 15,9% клиентов — отправятся за подарками в магазины бытовой техники, чтобы приобрести электронику и цифровую технику.

Также многие клиенты сделали выбор в пользу сувенирной продукции. Около 15% ответивших рассматривают в качестве подарка приятные безделушки. Почти 14% пользователей обрадуют своих близких подарочными сертификатами в магазины и салоны. Из всех респондентов 10,5% планируют дарить предметы одежды. Остальные 11% ответивших выберут другие виды подарков.

Большинство клиентов потратят на праздники 10 000 рублей

Также аналитики компании узнали у пользователей о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам.

Экономный бюджет до 5 000 руб. наметили 10% опрошенных. 35% — потратят на праздник до 10 000 руб. Около 27% респондентов запланировали на эти мероприятия до 15 000 рублей.

В сумму до 20 000 руб. хотят уложиться 5% клиентов, а в бюджет до 25 000 руб. — 4%. Немало опрошенных собираются раскошелиться на более чем 25 000 руб. За этот вариант проголосовали 10% клиентов. И лишь 9% участников совсем вычеркнули эту статью расходов и не собираются выделять деньги на новогодние хлопоты.

«Данные исследования показали, что более 95% клиентов сервисов онлайн-кредитования следуют новогодним традициям: делают праздничные покупки, наряжают елки, покупают подарки и поздравляют близких. Пользователи планируют потратить немалую часть своей зарплаты, чтобы создать праздничное настроение. Т.е. услугами сервисов онлайн-кредитования пользуются обычные люди, которые имеют постоянную работу и высокую заработную плату», – отметил генеральный директор TWINO в России Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru