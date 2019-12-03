Спектакль «Мастер и Маргарита» с Екатериной Климовой

9 декабря на сцене ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11) и 10 декабря в Доме ученых СО РАН (Морской проспект, 23) состоится показ антрепризного спектакля «Мастер и Маргарита» в звездном составе артистов: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский и др. Как вы уже могли догадаться, спектакль создан по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова, а действие построено по принципу театрального искусства с элементами шоу. Сцены будут сменяться по принципу кинокадра, а темпоритм точно не заставит зрителей скучать. Как и страницы знаменитой книги, действие спектакля затянет с первых секунд и заставит пережить таинственную трагикомедию великого мастера.

Начало в 19:00.

Цена билета: 1300–1500 руб.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: кадр из спектакля «Мастер и Маргарита»