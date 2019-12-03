Смольный купит 45 квартир у «Дальпитерстрой»

Комитет имущественных отношений Петербурга заключил контракт с компанией «Дальпитерстрой» на покупку 45 квартир в строящихся домах. Контракт заключен по итогам аукциона, объявленного в ноябре текущего года. Сумма контракта составляет около 122,3 млн. рублей.

Всего город приобретет у застройщика 1,67 тыс. кв. м недвижимости в Выборгском районе Петербурга. Квартиры предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье будет передано в собственность города летом 2020 года.