Детские сады поддержали занятость

Рост числа мест в детских садах позволил увеличить женскую занятость в России. К таким выводам в своем исследовании пришла докторант Университета Эссекса Юлия Казакова. Основой для ее работы стали данные Росстата и «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» НИУ ВШЭ.

Исследование оценивает влияние расширения сети детских садов в РФ на рынок труда. Напомним, необходимость увеличить уровень занятости среди женщин с детьми стала задачей правительства на фоне сокращения экономически активного населения. Его численность начала уменьшаться с 2015 года и продолжит падать на 0,4–0,7 млн человек ежегодно до 2027 года. Для того чтобы привлечь матерей на рынок труда, правительство с 2013 года начало федеральную программу строительства детских садов, в том числе благодаря ей за последние 15 лет доступность дошкольных учреждений в стране возросла с 55% до 66,2%. Впрочем, достигнутые результаты сильно колеблются: если в некоторых регионах мест в детских садах стало больше на 35%, то в других рост составил менее 1%.

По данным исследования, увеличение числа мест в детских садах привело к росту экономической активности среди женщин с детьми в РФ на 3,4%: на 2,9% среди них увеличился уровень занятости, на 2,2% — число работающих полный рабочий день. При этом, как отмечает автор работы, эффект вовлечения сильнее проявился для замужних женщин. Для этой группы прирост числа доступных мест в детских садах на 10 процентных пунктов (п. п.) привел к увеличению ее экономической активности на 3,1 п. п., а в группе матерей-одиночек — только на 2,1 п. п. Это, как отмечает исследование, может объясняться тем, что из-за более сложного материального положения матери-одиночки были вынуждены решать проблему доступности детских садов самостоятельно. В результате сейчас доля работающих женщин без детей в возрасте 20–49 лет составляет 80%, при наличии ребенка до трех лет — около 20%, при наличии ребенка старше трех лет — 78%. Дальнейший рост доли работающих среди женщин фертильного возраста, как можно предположить из работы, возможен при увеличении на рынке труда мест с частичной занятостью. Сейчас на них заняты только 6,5% всех женщин — это один из минимальных показателей для развитых и развивающихся стран.

Анастасия Мануйлова