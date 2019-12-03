Чиновники пройдут открытый отбор

В Оренбуржье объявлен конкурсный отбор на посты заместителей министров региона. Посредством конкурсных процедур должны выбрать заместителя руководителя регионального минсельхоза и замглавы минтруда области. В облправительстве пояснили, что это нововведение инициировал губернатор Денис Паслер. Эксперты считают, что решение о назначении конкурсов — «элемент стратегии» главы региона, который «шел на выборы с основным слоганом — время новых решений, в частности кадровых». По их мнению, открытый набор на такие должности способствует формированию имиджа открытости власти.

Правительство Оренбургской области объявило о начале приема документов на замещение должностей заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже стартовал конкурс на должности заместителя министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности и замминистра труда и занятости населения. Заявки принимаются до 11 декабря. С 16 по 20 декабря 2019 года пройдет собеседование с кандидатами, на котором проверят, в частности, «умение отстаивать свое мнение», выявят «готовность к принятию дополнительных нагрузок». Затем сформируют список кандидатов и направят губернатору для принятия решения.

Кроме всего прочего, участникам конкурса на пост замглавы минсельхоза необходимо представить реферат на темы — «Развитие сельских территорий, малых форм хозяйствования, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности в области», «Комплексное развитие сельских территорий, переработка и реализация сельскохозпродукции в области». Также кандидаты могут представить концепцию развития региона в рамках своей сферы.

«Это нововведение губернатора. В законе о госслужбе эти должности назначаемые. Но губернатор решил, что на некоторые позиции должен быть конкурсный отбор. Причем, возможно участие без территориального ограничения. Это открытый конкурс, по результатам которого на должности уже проходят назначения»,— уточнили „Ъ“ в управлении информационной политики облправительства.

Политтехнолог Кирилл Шкилев считает, что решение о проведении конкурсов — «элемент стратегии» главы региона: «Денис Паслер шел на выборы с основным слоганом — время новых решений, в том числе кадровых. Во время выборов социологические исследования показали, что кадровый вопрос достаточно серьезно волновал людей. Одни из последних назначений — это пролонгация почти тех же людей, которые в правительстве были. Поэтому нужно показать то, что обозначалось во время выборов — новая кадровая политика будет реализована. Вот для этого объявлен конкурс на пост замминистров». Эксперт напомнил, что ранее зампредседателя облправительства по внутренней политике Олег Димов сообщал, что будет объявлен конкурс на пост главы нового министерства промышленности и энергетики региона.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман отмечает, что подобная практика призвана повысить доверие к региональным органам власти: «С точки зрения имиджа области это хороший шаг. Он говорит о том, что любой человек, который обладает должными компетенциями, может занять руководящую позицию в регионе. Так формируется „социальный лифт“, необходимый для продвижения молодых и перспективных кадров». Эксперт подчеркивает, что открытый набор на такие должности способствует формированию имиджа открытости власти: «Если этот эксперимент будет признан успешным, то возможно его расширение и на другие регионы».

Ани Айвазян