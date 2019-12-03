Владимира Купцова сочли состоятельным

Арбитражный суд Самарской области признал необоснованным иск ООО «СБК Уран» о банкротстве главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова. Дочерняя организация Сбербанка требовала с него 131 млн руб. Однако суд счел, что компания не предпринимала усилий взыскать долг с господина Купцова, а также не доказала неплатежеспособность должника. Требования «СБК Уран» связаны с прошлым бизнесом главного федерального инспектора региона — Сбербанк кредитовал структуры ГК «Уран», бывшего крупного игрока строительного рынка области.

Иск дочерней компании Сбербанка — ООО «СБК Уран» о банкротстве главного федерального инспектора Самарской области Владимира Купцова признан необоснованным. Сумма требования кредитора составляла 131 млн руб. В 2014 году компания взыскала с господина Купцова около 1,5 млрд руб. Через год компания передала право требования долга ООО «Звезда Ресурс». Однако часть средств Владимир Купцов остался должен «СБК» Урану». В 2016 году в суде стороны заключили мировое соглашения, по условиям которого должник обязался погасить задолженность в течение двух лет. Поручителем по договору выступило ООО «Строительная компания СтройТех­Инвест». Также истец получил в залог земельные участки в Красноглинском районе Самары. Их площадь не уточняется. Судя по информации в материалах дела на сайте суда, Владимир Купцов долг не ­выплатил.

• Владимир Купцов родился 24 января 1964 года в Куйбышеве. В 90х и нулевых трудился в строительной отрасли. В 2011 году был избран депутатом регионального парламента. С 2015 года по 2019 год занимал должность руководителя представительства корпорации «Ростех» в Самарской области. В марте 2019 года Владимир Купцов занял должность федерального инспектора региона, после того как ее оставил Сергей Чабан.

Суду ответчик пояснил, что компания после подписания мирового соглашения не обращалась к нему с требованием вернуть сумму. Кроме того, «СБК Уран» не доказал, что господин Купцов неплатежеспособен. В конце прошлой недели заявление организации сочли преждевременным. Финансовые претензии к Владимиру Купцову появились по кредитам обанкротившейся ГК «Уран». Господин Купцов был совладельцем и руководителем структур «Урана». При бывшем губернаторе Самарской области Владимире Артякове ГК была одним из крупнейших игроков строительного рынка региона и выигрывала многомиллионные гос­контракты.

• ООО «Уран» (недействующее) зарегистрировано в 1998 году в Самарской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступали Владимир Купцов, Николай Дворников и Александр Нисифиров. Владимир Купцов в начале нулевых занимал должность генерального директора организации. Финансовая отчетность «Урана» не раскрывается.

Подконтрольное «Урану» ООО «Русич» в 2011 году получило господрядов на сумму более 481 млн руб. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства технопарка «Жигулевская долина». В 2013 году «Русич» обвинили в срыве сроков работ. В 2014 году контракт с компанией расторгли. Тогда же оказался невостребованным крупный проект «Урана» — 24-этажный офисный центр на пл. Урицкого (Крымская площадь), в котором должны были разместиться областные власти. По инициативе действующего тогда главы региона Николая Меркушкина, областное правительство отказалось от переезда в новое здание. Теперь там располагается Шестой кассационный суд. «Русич» и другие структуры «Урана» находятся в процедуре банкротства. Согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов «Русича» составляет около 2,8 млрд руб. Из них 2,7 млрд руб. требует Сбербанк.

Юристы неоднозначно оценивают определение суда о признании необоснованным требования банкротства Владимира Купцова. «На мой взгляд, нельзя назвать такое определение суда безупречным, но и кредитору, заинтересованному в защите собственных интересов, стоило бы в данной ситуации проявить побольше процессуальной активности»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Как добавляет партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак, судебный акт может быть отменен в судах вышестоящих инстанций. «Суд взял за основу норму, направленную на предотвращение фиктивных банкротств, когда гражданин желает уклониться от погашения имеющейся задолженности либо заблокировать процесс ее взыскания, располагая достаточными активами для ее погашения. В данном случае норма сыграла против кредитора»,— отметил юрист.

Алена Смирнова, Сабрина Самедова