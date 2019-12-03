Чемпионат Англии изменился в таблице

В главных футбольных чемпионатах континента пройдена уже примерно треть дистанции, и почти во всех расклады по итогам этого отрезка выглядят очень любопытными. А ситуацию наверху турнирных таблиц некоторых из первенств «большой пятерки» вообще можно назвать сенсационной: лидируют совсем не те, на кого привыкли ставить.

Чемпионат Англии

Таблица чемпионата Англии в ее нынешнем виде напрочь опровергает те представления о раскладе в нем, которые пользовались наибольшей популярностью перед стартом сезона. Ну то есть полностью им соответствует разве что команда, идущая первой. «Ливерпуль», весной на полкорпуса отставший от «Манчестер Сити» в гонке за золотом предыдущего первенства, осенью безумно хорош, безумно стабилен. В 14 турах он оступился всего один раз. И то гостевую ничью с «Манчестер Юнайтед» едва ли можно считать осечкой. А ближайшего конкурента «Ливерпуль» опережает уже на восемь очков. И ближайший конкурент — отнюдь не «Манчестер Сити», а «Лестер». Он продал летом «Манчестер Юнайтед» своего ключевого защитника Гарри Магуайра, не совершил ни единого по-настоящему дорогого трансфера, котировался невысоко, но, одержав в этом туре шестую подряд победу — над «Эвертоном», держится сразу вслед за «Ливерпулем».

И лестерский взлет, не выглядящий пока шальным, готовым вот-вот трансформироваться в пике, для английских медиаресурсов крайне актуальная тема. Как, впрочем, и относительно неказистое выступление «Манчестер Сити», уже успевшего проиграть не только «Ливерпулю», но и «Вулверхэмптону» с «Норвичем», а в минувшем туре сыгравшего вничью — 2:2 — с располагающимся неподалеку от зоны вылета «Ньюкаслом». Выступлению чемпиона посвящена большая колонка The Telegraph, констатирующая, что соперники, изучив за три года стиль тренера Пепа Гвардиолы, все-таки научились играть против его недавно казавшегося почти неуязвимым клуба, а еще — что манчестерская атака в последнее время стала немножко примитивной.

Впрочем, проблемы — это и про других английских гигантов. Они есть у «Челси» и «Тоттенхема», замыкающих топ-пятерку, и тем более у «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед». Те вообще плетутся пока в хвосте десятки, вне «зоны еврокубков».

Чемпионат Испании

В главном, возможно, матче всего европейского футбольного уикенда в Мадриде встречались «Атлетико» и «Барселона». Барселонцы победили — 1:0 — благодаря голу Лионеля Месси в концовке, но в центре внимания во время игры был все-таки его партнер Антуан Гризманн.

Переход фронтмена сборной Франции из «Атлетико» в «Барселону» был самой громкой, самой обсуждаемой, самой скандальной, учитывая споры между клубами по поводу ее цены, сделкой в рамках летнего окна. А сейчас про нее тянет еще сказать, что и самой неоднозначной в смысле пользы для участвовавших в ней сторон. Гризманн, освистанный болельщиками бывшей команды, в «Барселоне» точно играет не как футболист стоимостью сильно за €100 млн. В его активе всего пять голов, в большинстве матчей он в густой тени того же Месси. Но «Барселона» по крайней мере неплохо справляется и без его волшебных трюков. Она возглавляет таблицу вместе с «Реалом», который, кажется, все-таки выкарабкался из полукризисного состояния минувшего сезона.

А вот у «Атлетико», приучившего к тому, что всегда в призах, что временами составляет серьезную конкуренцию двум грандам, далеко не все в порядке. Он не выиграл почти две трети матчей в чемпионате — 9 из 15, у него крайне низкая результативность — всего около гола в среднем за игру, а место в таблице лишь шестое.

Чемпионат Германии

В немецком чемпионате все тоже любопытно. Его вечный фаворит «Бавария» на старте была удивительно шаткой, уволила тренера Нико Ковача, после его отставки под руководством и. о. наставника Ханси Флика выдала серию из четырех побед без пропущенных мячей, но в 13-м туре снова споткнулась, проиграв дома — 1:2 — «Байеру», и занимает непривычное четвертое место. После этого поражения все немецкие издания, пишущие о футболе, естественно, в который раз задались вопросом: как долго Флику удастся продержаться на своем посту и когда «Бавария» будет искать ему статусного сменщика? Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге на него так и не ответил, заявив лишь, что перед новогодним перерывом «сядет и обсудит» с тренером ситуацию, а еще, что не исключен вариант, при котором тот все-таки останется и после окончания паузы.

Четвертое место — это, разумеется, применительно к «Баварии» — ужас. Но вообще-то ее положение навевающим мысли о катастрофе все же не назовешь. Верхушка немецкой таблицы плотная, и мюнхенцев от первой строчки отделяют четыре очка. А на верхней строчке все еще располагается котировавшаяся примерно так же, как «Лестер» в Англии, «Боруссия», но не близкая по возможностям и амбициям к «Баварии» дортмундская (она идет пятой), а куда менее звучная мёнхенгладбахская. И ее свежие показатели внушают уважение: восемь побед в десяти последних матчах. А в ближайшем туре нежданного лидера ждет как раз столкновение на своем поле с поскрипывающей «Баварией».

Чемпионат Италии

Наиболее обсуждаемая фигура этой осенью в итальянском чемпионате — Антонио Конте. Тренер, который после увольнения летом 2018-го из «Челси» год отдыхал, перед этим сезоном возглавил давно не знавший больших успехов «Интер». И под его началом тот расцвел. Дисциплинированная и организованная игра плюс бомбардирские навыки аргентинца Лаутаро Мартинеса позволяют миланцам идти по такому графику, о котором они недавно и мечтать не могли и по которому в итальянском первенстве способен был идти лишь «Ювентус». А в 15-м туре туринцы, никому не отдававшие чемпионский титул с 2012 года (часть званий была завоевана как раз под руководством Конте), оступились, сыграв вничью — 2:2 — с «Сассуоло», и «Интер» оказался даже на балл впереди них. При этом преследователи тандема отстали уже прилично.

Чемпионат Франции

Французское первенство уверенно удерживает статус самого скучного в «большой пятерке». ПСЖ в текущем чемпионате небезупречен по своим меркам, успел трижды проиграть в 14 турах (за все предыдущее первенство он потерпел пять поражений), но все равно опережает идущий вторым «Марсель» на пять очков при матче в запасе. С чемпионом тут все понятно.

Алексей Доспехов