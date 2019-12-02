В суд Нижнего Тагила направлено дело о регистрации в доме 15 тысяч мигрантов

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) направила в суд уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Как уточнили в пресс-службе под суд пойдут мужчина 1956 года рождения и женщина 1986 года рождения.

По версии следствия, обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем и арендатором нежилого помещения в Нижнем Тагиле, переоборудовал здание в общежитие. Затем он организовал в городе несколько офисов, где принимал документы у мигрантов и незаконно ставил их на учет за денежное вознаграждение. Для предоставления документов в контрольно-надзорные службы по вопросам миграции он заключал фиктивные трудовые договоры. С 2014 года обвиняемый незаконно зарегистрировал около 15 тыс. мигрантов.

«В мае 2018 года обвиняемый для облегчения совершения преступления предложил жительнице Нижнего Тагила за 35 тыс. руб. в месяц совместно с ним заняться организацией незаконной миграции иностранных граждан»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры. Продление регистрации по трудовому договору на месяц они оценили в 1 тыс. руб., на два-три месяца — 1,4 тыс. руб., на 1 год — 3,5 тыс. руб.