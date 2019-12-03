К кладбищу подтянут спортивный кластер

«Колди», специализирующийся на строительстве небольших комплексов апартаментов в центре Москвы, решил заняться крупными проектами. Компания намерена построить на юго-востоке столицы 130 тыс. кв. м жилья со спортивным кластером. Девелопер вынужден создавать дополнительную инфраструктуру с ледовыми аренами, бассейном и залами для сквоша, поскольку площадка под застройку расположена не в самой престижной локации — по соседству с Калитниковским кладбищем.

Девелопер «Колди» Дмитрия Крючкова и Алексея Матвеева застроит 3,1 га в Автомобильном проезде у станции метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы, рассказали три собеседника “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердили в самой компании. Это будет крупнейший проект компании: общая площадь будущего комплекса запланирована на уровне 129 тыс. кв. м, из которых 89 тыс. кв. м придется на апартаменты в формате лофтов (планируется 2,2 тыс. таких лотов).

Якорем проекта должен стать спортивный кластер площадью 10,9 тыс. кв. м, включающий две ледовые арены, залы для сквоша и фитнеса, бассейн и открытый парк, которые займут 0,6 га. По сути, это будет крупный спортивный кластер в юго-восточной части Третьего транспортного кольца (ТТК), где и находится площадка. Это будет не только крупнейший проект для «Колди», но и один из самых удаленных: семь из восьми комплексов, заявленных на сайте компании, расположены в Центральном административном округе Москвы.

По данным «СПАРК-Интерфакса», участок в Автомобильном проезде находится в долгосрочной аренде у ООО «Альвента-стиль». Сейчас ею владеет зарегистрированная в Белизе компания, а ранее 100% долей принадлежали крупнейшему акционеру Байкалинвестбанка Елене Власовой.

В Москомстройинвесте подтвердили “Ъ” планы «Альвенты-стиль» построить 129 тыс. кв. м в Автомобильном проезде. Этой осенью прошли публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования, сейчас проект изменений согласовывается в структурах правительства Москвы.

Один из собеседников “Ъ” знает, что существующий градостроительный план земельного участка предусматривает проект наземной площадью 47 тыс. кв. м, из которых 7,9 тыс. придется на реконструкцию уже расположенных на территории двух зданий. То есть значительная часть инфраструктуры будет расположена под землей. Об этом слышал еще один источник “Ъ” на рынке недвижимости: по его словам, «Колди» намерен реализовать многоуровневый подземный комплекс, с куполами по аналогии торгового центра «Охотный Ряд» в центре Москвы.

Заместитель директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова знает, что полтора-два года назад участок продавался по цене 950 млн руб. Итоговая сумма сделки могла быть ниже — на уровне 650–750 млн руб., говорит она. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк оценивает минимальные вложения в реализацию проекта в 2 млрд руб.

Партнер Colliers Internationall Владимир Сергунин уверен, что аналогичных жилых проектов в Москве больше нет: комплекс будет уникальным за счет развития масштабного спортивного кластера. Девелоперу удастся продавать менее чем 30–40 апартаментов в месяц, считает консультант. По его прогнозам, по итогам реализации всего проекта компания сможет выручить 11–12 млрд руб.

Виктория Петрова менее оптимистична: участок расположен не в самой престижной и экологически благоприятной локации. Кроме того, что рядом расположено ТТК, будущий комплекс соседствует с Калитниковским кладбищем и мясоперерабатывающим заводом, а также со строящимся погрузочным кластером бытовых отходов. Но заявленный спортивный кластер действительно станет уникальным преимуществом для комплекса, говорит госпожа Петрова. По ее словам, в ближайшем окружении возводятся дома комфорт-класса по цене от 160 тыс. руб. за 1 кв. м на стадии активного строительства.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов