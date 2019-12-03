Суд взялся за пожарный расчет

Генпрокуратура РФ направила в суд второе уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек. В халатности обвиняются экс-руководитель регионального МЧС Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев: по версии следствия, они не принимали никаких мер к проверке ТРЦ, где количество нарушений пожарной безопасности зашкаливало.



В Кемерово перед судом предстанут экс-руководитель регионального МЧС генерал-майор Александр Мамонтов и бывший главный гос­инспектор города по пожарному надзору подполковник Григорий Терентьев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, которая осуществляла надзор за ходом расследования.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева задержали 25 мая 2018 года, ровно через два месяца после трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Следственный комитет РФ предъявил им обвинение в халатности, повлекшей большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ, санк­ция по ней — до семи лет лишения свободы). Как указывается в материалах дела, спасатели не запланировали и не провели в 2017–2018 годах в «Зимней вишне» проверку на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, несмотря на то что знали об их нарушении. Проверка, которая должна была пройти в «Зимней вишне» до 18 марта 2018 года, по мнению следствия, позволила бы своевременно установить, что система пожаротушения ТРЦ неисправна, а двери аварийных выходов закрыты, что сделало невозможной эвакуацию людей. По решению суда генерала Мамонтова и подполковника Терентьева взяли под стражу.

Дополнительно к халатности спасателям предъявили «сопутствующие» обвинения в хищениях. Экс-начальнику главка МЧС Мамонтову инкриминируется растрата (ст. 160). По данным „Ъ“, генерал потратил 1,8 млн руб. на ветеранов регионального МЧС, незаконно взяв их на работу. Бывшему госинспектору пожарного надзора Терентьеву вменяют в вину мошенничество (ст. 159): по сфальсифицированным документам он получил денежное довольствие за 18 дней, якобы затраченных им на проезд к месту отпуска и обратно. Ущерб следствие оценило в 48 тыс. руб. Связаться с адвокатами обвиняемых не удалось.

Напомним, в Заводском райсуде Кемерово в мае 2019 года начался судебный процесс по основному делу о пожаре в «Зимней вишне», обвиняемыми по которому проходят семь человек. Это бывший руководитель компании-собственника здания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлия Богданова, экс-техдиректор фирмы Георгий Соболев, бывший глава компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, которые обслуживали систему пожарной безопасности в здании, сотрудник ЧОП «Центр защиты» Сергей Антюшин, начальник кара­ула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и бывший глава службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением.

Расследование еще одного уголовного дела — о взятках при реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня» — продолжается. Среди его фигурантов — экс-гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (ККК) Вячеслав Вишневский, бывший начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, гендиректор компании «Иск ресурс» Никита Чередниченко. По версии СКР, с 2013 по 2014 год гендиректор ККК Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «Иск ресурс» Никите Чередниченко. Взятка, указывается в материалах дела, предназначалась за незаконные действия в пользу гендиректора ККК при реконструкции ТРЦ, который, как считают в СКР, фактически был самостроем.

Константин Воронов