Продать и забыть

Имущество владельца красноярской строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко будет распродано на торгах. Суд признал его банкротом и ввел в отношении его активов процедуру реализации. То, что должник, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд руб., находится под арестом в Италии, не помешает расчетам с кредиторами, считают юристы, однако экстрадиция его может оказаться под вопросом. В то же время Фонд защиты прав дольщиков принял решение, что завершать строительство домов «Реставрации» нецелесообразно, проще и дешевле будет выплатить компенсацию дольщикам в совокупном размере 2,8 млрд руб.



Владелец красноярской стро­ительной компании ООО «Реставрация», почетный строитель России Николай Коваленко признан банкротом. В отношении него арбитражным судом Красноярского края введена процедура реализации имущества. Господин Коваленко обязан передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты, а затем обеспечить передачу ему материальных и иных ценностей. Заявление о признании Николая Коваленко банкротом подал банк «Таатта» (Саха (Якутия)) из-за долга 65,5 млн руб.

Господин Коваленко был поручителем по кредитам СК «Реставрация», в которой ему принадлежит 100% уставного капитала. В обеспечение обязательств перед банком он передал в залог принадлежащее ему имущество, в частности трехэтажный садовый дом и земельный участок под ним в Красноярском крае. Финансовый управляющий Николая Коваленко Александр Максимов не ответил на вопросы „Ъ“.

Строительная компания «Реставрация» создана в 90-х годах. По данным Единого реестра застройщиков, «Реставрация» в 2017 году занимала в регионе третье место по объему введенного жилья, в 2018 и 2019 годах компания не сдавала жилье в эксплуатацию. В прошлом году выручка компании составила 376 млн руб. (в 2017 году — 1,3 млрд руб.), убыток — 449,3 млн руб. против 1 млн руб. прибыли годом ранее, долгосрочные и краткосрочные обязательства — около 4,3 млрд руб.

СК «Реставрация» признана банкротом в декабре 2018 года. Соответствующее заявление в арбитражный суд подала компания «Технология движения» из-за долга около 320 тыс. руб. Затем в дело вступил сам должник, попросивший признать себя банкротом из-за того, что оказался в сложной экономической ситуации.

«Реставрация» реализовывала в Красноярске два крупных проекта: микрорайон Фестиваль и жилой комплекс «Эдельвейс Next». Однако десять домов застройщиком оказались недостроенными. Пострадавшими, по данным минстроя Красноярского края, признаны около 1,6 тыс. человек. Сумма ущерба превысила 2 млрд руб. Фонд защиты прав дольщиков решил, что достраивать дома «Реставрации» нецелесообразно из-за «большого количества деформаций конструкций и брака материалов и строительных работ». Более 1,4 тыс. дольщиков строительной компании записались на получение компенсаций за недостроенные квартиры. По данным регионального минстроя, банк «Дом.РФ» начнет принимать их заявления с 10 декабря. Сумма, направленная на выплату компенсаций, составит 2,8 млрд руб.

В отношении Николая Коваленко было заведено уголовное дело — он обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строитель­стве (ст. 200.3 УК РФ). Следователи считают, что компания возводила дома, не имея оформленной разрешительной документации. Еще до возбуждения уголовного дела господин Коваленко покинул страну и с марта 2019 года числился в разыскных списках Интерпола.

Однако уже в мае управление МВД по Красноярскому краю сообщило, что Николай Коваленко задержан в Италии по экстрадиционному запросу российских властей и помещен под домашний арест. В МВД тогда говорили, что экстрадиция может занять около четырех месяцев. Как уточнили в полиции, Николай Коваленко до сих пор находится в Италии. В рамках уголовного дела правоохранителями арестовано имущество господина Коваленко и членов его семьи для возмещения ущерба пострадавшим, также арестована вилла бизнесмена в Италии и недостроенная недвижимость на общую сумму около 1 млрд руб. По данным программы «Вести. Дежурная часть», вилла расположена в районе курорта Форте-дей-Марми.

Вряд ли арест и предстоящая экстрадиция Николая Коваленко повлияют на сроки процедуры реализации его имущества, поскольку гражданин самостоятельно в этом не участвует, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. В конкурсную массу господина Коваленко будет включено то имущество, которое найдет сам управляющий, отмечает эксперт.

По общему правилу, с момента введения реструктуризации снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения его имуществом, говорит партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Это же правило действует и в процедуре реализации имущества должника, отмечает он. «Однако нормы закона „О банкротстве“ относительно снятия всех арестов на имущество должника зачастую не принимаются в расчет следственными органами, которые считают, что это требование не распространяется на аресты, наложенные в рамках уголовных дел»,— полагает Антон Красников.

Юристы отмечают, что соглашения об экстрадиции у России с Италией нет. Однако установлены другие формы сотрудничества между министерствами юстиции этих стран, отмечает Антон Красников: «МВД России и Италии тесно сотрудничают друг с другом, все вопросы об экстрадиции решаются главами двух ведомств. Но анализ практики показывает, что не все запросы об экстрадиции удовлетворяются Италией». Наличие оснований для экстрадиции будет устанавливать итальянский суд после получения запроса от Генпрокуратуры РФ.

Оксана Павлова