Медицинский кластер построят в Краснодаре к 2030 году

Медицинский кластер в районе Знаменского и Зеленопольского поселков на площади более 57 га построят к 2030 году, сообщает ТАСС.

Сейчас здесь возводится первый объект кластера - онкологический центр. «Там будут новый краевой онкоцентр с поликлиникой и дневным стационаром, больница скорой медицинской помощи со 150 круглосуточными бригадами скорой помощи. Кроме того, в медкластер войдут наркологический диспансер с поликлиникой и центром реабилитации, а также инфекционная больница для взрослых и детей и перинатальный центр», - сказала вице-губернатор Анна Минькова. Для улучшения доступности планируется проложить транспортный коридор, который свяжет этот район с центральной частью города.

Анна Минькова сказала, что активное строительство медицинских объектов в регионе необходимо для обеспечения предоставления качественной помощи населению не только в краевой столице, но и на селе. «Мы покупаем новые магнитно-резонансные томографы - это дорогостоящее оборудование, но оно дает правильные диагнозы и гарантирует назначение правильного лечения, это важно. Конечно, в основном приезжают в Краснодар, потому что есть внутренняя такая уверенность, что здесь вылечат. Вот эту пропасть нужно ликвидировать. Все выстраивается с первичного звена», - заявила госпожа Минькова.