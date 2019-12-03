У Datsun не заладилось

Среди дилеров и сотрудников концернов уже больше месяца обсуждают уход марки Datsun из России — в октябре стало известно о том, что Nissan может сократить производство по всему миру, и больше всего это коснется бюджетного бренда, который японский концерн когда-то уже ликвидировал. Уведомлений об этом никто из дилеров не получал, говорят мои источники, но сомневающихся в закрытии производства в РФ с каждым днем все меньше. Мои собеседники справедливо указывают, что на родном рынке — в Японии — знают наверняка больше. И вот 30 ноября японский Nikkei сообщил, что сборка Datsun на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти будет свернута уже в 2020 году.

Дело может не ограничиться Datsun: проблемы на российском рынке испытывает и головной бренд Nissan. Один из моих источников говорит, что обсуждается уход и этой марки из России, поскольку она испытывает очевидные проблемы с модельным рядом, что сказывается на спросе. В октябре продажи Nissan ушли в минус сразу на 60%, а по итогам 10 месяцев показывают падение в 21%, хотя и составили достаточно большие для российского авторынка 51,5 тыс. машин. Завод марки по итогам прошлого года был загружен на 56,5% — это средняя величина по рынку.

Но Nissan имеет большие шансы улучшить свое положение: к 2025 году на эту площадку может перейти еще один член альянса Mitsubishi (сейчас марка выпускает автомобили на совместном с PSA заводе в Калуге и поддерживает его загрузку). Мне говорят, что решение Mitsubishi так и не принял, и ряд моих источников предполагают, что именно оно может быть судьбоносным для будущего Nissan в РФ. Насколько реалистично для Mitsubishi перевести все производство, логистику и офис в Петербург, остается вопросом.

В российском представительстве Nissan «слухи» не комментируют, указывая на рост продаж Datsun (на 15% с начала года) и планы обновления модельного ряда Nissan.

Один из моих источников говорит, что японское руководство Nissan собирается приехать в Россию для встречи с властями. Маловероятно, что концерн может просить какую-то дополнительную господдержку, ссылаясь на уход Datsun,— Nissan уже получает такие же субсидии и компенсации, что и другие основные игроки. Другое дело, если бы о подобном просил АвтоВАЗ: хотя Datsun собирается на конвейере бестселлера рынка Lada Granta (то есть в общей массе его объемы нечувствительны), японский автомобиль — это перелицованные модели Lada, и российский концерн может понести определенные издержки (придется, возможно, уволить сотрудников, потерять какую-то долю НИОКР и пр.). При этом сам факт намечающейся встречи может говорить о том, что планы по уходу Datsun из России есть, и японцы, собираясь продолжить развивать Nissan на этом рынке, хотят заранее обсудить это с властями РФ.