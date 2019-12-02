«Реалъ» перемелет зерна

Петербургский ритейлер «Реалъ» решил развивать сеть кофеен под собственным брендом внутри своих магазинов и на арендованных площадях. До конца следующего года торговая сеть намерена открыть до десяти заведений с посадочной зоной и формата навынос. Подобные проекты могут повысить средний чек и позволяют сформировать лояльность покупателей, отмечают участники рынка

О том, что «Реалъ» начал открывать кофейни в своих магазинах, “Ъ” сообщил владелец сети Александр Мышинский. Первое заведение под брендом «Многокофе» было запущено в ноябре в супермаркете на Лесном проспекте, 32. Кофейня заняла 3 кв. м в закассовой зоне магазина, в ней продаются напитки навынос и выпечка. «Идея в том, чтобы приучить людей заходить в магазин за кофе и заодно докупать что-то в торговом зале»,— отметил господин Мышинский.

Как пояснил “Ъ” руководитель проекта «Многокофе» Владислав Мышинский, после недели работы заведения его продажи превысили 50 чашек в день. «Это более высокий показатель, чем у автоматических кофемашин, которые установлены в некоторых магазинах "Реала"»,— подчеркнул он. Установка корнера обошлась ритейлеру примерно в 300 тысяч рублей, средняя стоимость чашки кофе в заведении составляет около 100 рублей. В дальнейших планах «Реала» расширение проекта до 5-10 точек к 2021 году. Новые кофейни будут открываться как на территории магазинов сети, так и на арендованных площадях. «В тех объектах, где позволит место, появятся заведения с посадочной зоной, а в остальных откроются кофейни, работающие только навынос»,— говорит господин Мышинский. Для заведений вне магазинов сети интересны площади в стрит-ритейле, бизнес-центрах и гастромаркетах. С точными планами по развитию проекта в «Реале» намерены определиться после трех месяцев работы первой точки.

ГК «Реалъ» объединяет торговую сеть из 59 магазинов в Петербурге и области, логистический, дистрибуторский и вендинговый бизнес. По итогам 2018 года Федеральная антимонопольная служба оценила долю компании на петербургском рынке продовольственного ритейла в 1%.

Участники рынка в основном предпочитают организовывать внутри магазинов зоны с кофе. Одним из исключений является «Вкусвилл», который недавно анонсировал открытие на своей площади мини-кофейни. Сейчас ритейлер устанавливает в магазинах корнеры по продаже кофе, аналогичный проект тестирует «Магнит». Стойки с кофе и выпечкой есть у «Перекрестка» и сети Spar. Представитель «Вкусвилла» Мария Савельева сообщила, что продажи кофе показывают положительную динамику, но точных цифр не уточнила. По ее словам, наличие корнеров с кофе скорее влияет на общий чек, чем на трафик.

По словам гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, у «Реала» есть десять магазинов площадью 300 кв. м и больше, в которых целесообразно открытие заведений с посадочной зоной. В остальных точках более оправданно установить корнеры по продаже кофе навынос, полагает эксперт. По его словам, в крупноформатных магазинах сети есть потенциал для роста среднего чека за счет кофеен. При этом развитие заведений вне магазинов не имеет экономического смысла и отвлечет финансовые ресурсы ритейлера, необходимые для оптимизации действующей сети, утверждает господин Бурмистров.

Собеседник “Ъ”, занимающийся установкой кофемашин, отмечает, что у покупателей постепенно формируется привычка покупать напиток внутри магазинов. Ритейлеры воспринимают это как дополнительный сервис, который будет способствовать росту трафика и формированию лояльности, рассказывает он.

Сегмент заведений, продающих напитки навынос, является самым растущим на ресторанном рынке. Согласно подсчетам сервиса 2ГИС, в 2018 году их количество выросло на 57%. При этом общее число заведений общепита за прошлый год, по данным NPD, выросло только на 5%. Емкость российского рынка кофеен, состоящего из более чем 5 тыс. заведений, в 2018 году оценивалась аналитиками Knight Frank в 130 млрд рублей.

Константин Куркин