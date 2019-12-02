Конь не валялся

Менее чем через месяц истекает анонсированный городом срок принятия решения о реконструкции Конюшенного ведомства. По заявлению комитета по инвестициям, данный вопрос все еще находится на рассмотрении, однако до конца текущего года чиновники обещают внести ясность, по какой схеме проект будет реализован. При этом инвесторы жалуются, что сформулировать свои предложения им мешает то, что до сих пор до конца не понятно, чего именно город ожидает от инвестора.

Претендентами на проведение реконструкции Конюшенного ведомства являются «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина, «Тандем-истейт» Владимира Пинчука, ООО «Кираса инвест», аффилированное с ГК «Ярд» Андрея Кошкина, а также подконтрольное городу АО «Центр выставочных и музейных проектов» и Государственный музей истории Санкт-Петербурга, которому в 2016 году здание было передано в пользование.

О том, что решение о реконструкции Конюшенного ведомства будет принято до конца текущего года, было заявлено минувшим летом после демонстрации пяти концепций, подготовленных потенциальными претендентами. В пресс-службе комитета по инвестициям Петербурга “Ъ” сообщили, что решение все еще находится на рассмотрении правительства города, однако добавили, что до конца года его все же планируется озвучить. «Сейчас еще рано говорить о том, по какой схеме данный проект будет реализован»,— добавили в комитете. Ранее глава комитета Роман Голованов пояснял, что существует несколько вариантов — это концессионная схема и инвестиционные договоры. Также не исключалась и реконструкция за счет средств бюджета.

«СТАРТ Девелопмент» предварительно оценивает инвестиции в проект в 10 млрд рублей (в том числе 2,5 млрд бюджетных средств), со сроком окупаемости 8-10 лет. Реновации планируется подвергнуть комплекс зданий не только ведомства, но и Конюшенного двора (от Мойки до Шведского пер. и от канала Грибоедова до Большой Конюшенной ул.). Проект предусматривает комплексную реставрацию и приспособление здания Конюшенного ведомства под музейные, выставочные и культурные функции.

«Сейчас мы собираем мнения и рекомендации профильных комитетов Смольного, в частности комитета по развитию туризма, а также представителей арт-элиты, которые заинтересованы в появлении новых качественных выставочных площадей в Петербурге. Также ведутся переговоры с одним из ведущих музеев страны о партнерстве в создании музея современного искусства»,— рассказала Евгения Стрельцова, директор по связям с общественностью УК «СТАРТ Девелопмент».

На прошлой неделе концепция развития территории Придворно-конюшенного ведомства компании «СТАРТ Девелопмент» была признана лучшим проектом реновации памятника архитектуры в рамках второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Если «СТАРТ Девелопмент» делает упор на музейной составляющей, то два других претендента надеются, что проект сможет быть окупаем. Так, «Кираса инвест» предлагает превратить историческое здание в общественное пространство с ресторанами, концертным залом, open air, фан-зоной, мини-отелем и торговыми точками. В ГК «Ярд» “Ъ” подтвердили, что планируют осуществить реконструкцию памятника архитектуры за счет собственных средств в размере от 3 млрд руб. По словам господина Кошкина, «Ярд» хочет заключить с городом концессионное соглашение на 49 лет.

В проекте «Тандем-истейта» также предполагается появление в Конюшенном ведомстве ресторанной зоны, арт-пространств, коворкинга и офисных помещений.

Рассматривается и возможность реализации проекта полностью за счет средств бюджета.

В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга “Ъ” пояснили, что Государственный музей истории Санкт-Петербурга и учрежденный городом АО «Центр выставочных и музейных проектов» продолжают проявлять интерес к проекту и предложенные ими концепции остаются актуальными. «И если в конечном итоге будет принято решение в пользу одной из этих концепций, организации будут готовы приступить к их реализации",— добавили в комитете. Также там уточнили, что эти проекты в полной мере сложно назвать инвестиционными, поскольку работы по развитию Конюшенного ведомства должны быть профинансированы за счет средств бюджета города.

Инвесторам непонятно, как будет проходить конкурс. Так, на прошлой неделе оказалось, что «Кираса инвест» остается единственной из претендующих на реконструкцию компаний, выступившей с частной концессионной инициативой. «Другие участники, продемонстрировавшие свои концепции, подобных заявок не подавали»,— прокомментировали в комитете. «В соответствии с законом о концессионных соглашениях инвестор отправил в комитет по инвестициям предложение о проведении переговоров до заключения концессионного соглашения»,— рассказали “Ъ” в «СТАРТ Девелопмент». В компании подчеркнули, что соответствующая заявка до сих пор не была подана, в том числе по причине особенностей концепции реконструкции Конюшенного ведомства: проект «СТАРТ Девелопмент» затрагивает не только само ведомство, но и прилегающую к нему территорию — Конюшенный двор, собственниками которого являются частные лица.

Евгений Асиновский, заместитель генерального директора ООО «Тандем-истейт», в разговоре с “Ъ” сообщил, что компания остается заинтересованной в реализации данного проекта, однако сейчас не до конца понятно, чего именно город ожидает от инвестора. «В этом уравнении сейчас слишком много неизвестных. Пока мы не планируем выступать с частной концессионной инициативой и будем ждать от города четко сформулированной позиции по данному вопросу и опубликованной конкурсной документации»,— добавил он.

«Из всех представленных концепций реконструкции Конюшенного ведомства все проекты в той или иной мере вызывают у нас вопросы. В меньшей степени — концепции Государственного музея истории Санкт-Петербурга и компании «СТАРТ девелопмент», с которой была создана рабочая группа. Прочие проекты нам категорически не нравятся, они не обеспечивают сохранность памятников»,— заявил заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Антон Иванов.

Мария Кузнецова