Louis Vuitton нашел свой особняк

Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке. Эта локация традиционно входила в список самых дорогих торговых улиц, но в будущем году может покинуть рейтинг. Сделка LVMH, оцененная в 2,8 млрд руб., должна исправить ситуацию. По мнению экспертов, покупка объекта люксовой корпорацией международного уровня приведет к росту стоимости недвижимости на улице.

Группа Moet Hennessy—Louis Vuitton (LVMH) получила в собственность особняк (1,5 тыс. кв. м) в Столешниковом переулке, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке недвижимости и подтвердил другой участник рынка. В пресс-службе LVMH на запрос “Ъ” не ответили.

LVMH основана в 1987 году после слияния Moet Hennessy и Louis Vuitton, штаб-квартира располагается в Париже. Сейчас объединяет 75 брендов, в том числе Givenchy, Christian Dior, Moet & Chandon и пр. В 2018 году совокупная выручка составила €46,8 млрд.

Флагманский бутик Louis Vuitton был открыт в Столешниковом переулке еще в 2003 году. За это время магазин сформировал базу лояльных клиентов, что и могло стать причиной приобретения особняка в собственность, полагает руководитель направления по работе с ритейл-сетями «Магазина магазинов» Ксения Гревцова. Директор отдела торговой недвижимости CBRE Марина Малахатько уверена, что сделка входит в глобальную стратегию группы: вокруг брендов LVMH формируется целая экосистема из люксовых брендов. Поэтому компания выкупает помещения, где расположены стратегически важные для них магазины. В перспективе, считает эксперт, это позволит увеличить капитализацию недвижимости в Столешниковом переулке и продать объекты с прибылью через семь и более лет.

В ноябре Cushman & Wakefield опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих торговых улиц мира, где Столешников переулок занял предпоследнюю строчку. Не исключено, что в будущем году эта улица может покинуть международный рейтинг, уверена Марина Малахатько. Притом что в других мировых городах (Сидней, Сеул, Дублин) стоимость аренды выросла, в Столешниковом переулке за последние два года средневзвешенная ставка, напротив, уменьшилась примерно на 20%? с 250 тыс. до 205 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитала она. Средняя стоимость продажи снизилась до $25 тыс. за 1 кв. м, добавляет госпожа Малахатько. Эта цена, впрочем, по-прежнему остается высокой, считает эксперт: в радиусе 100 м от Столешникова переулка объекты стрит-ритейла стоят в пределах $15 тыс. за 1 кв. м. Сделка LVMH может вызвать интерес люксовых арендаторов к Столешникову переулку и вернуть этой локации высокие позиции, убеждена Марина Малахатько.

Заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина оценивает стоимость объекта в Столешниковом переулке в пределах $30 тыс. за 1 кв. м. Таким образом, инвестиции LVMH могли составить $45 млн, или 2,8 млрд руб. по текущему курсу. По наблюдениям госпожи Козиной, сейчас покупку зданий люксовыми брендами в Москве нельзя назвать распространенной практикой. Эта сделка — единственное за последние несколько лет приобретение люксовым оператором. С Ириной Козиной соглашается и руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве Екатерина Подлесных: «Это редкий случай, когда помещение покупает конечный пользователь». В отличие от крупных европейских городов, где fashion-бренды чаще всего являются собственниками своих же магазинов, для Москвы подобные сделки в последние годы — исключение, добавляет госпожа Гревцова.

Это объясняется тем, что в Москве люксовые бренды предпочитают арендовать помещения под бутики, что позволяет ритейлерам в случае необходимости перемещать магазины на другие торговые улицы, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она уверена, что покупка LVMH недвижимости в центре города — имиджевая составляющая, «это скорее знак признания того, что бренд пришел надолго, чем буквальный расчет на рост стоимости (выкупленной недвижимости.— "Ъ") в перспективе».

Никита Щуренков