Председателем московского отделения «Яблока» избран Сергей Иваненко

Российский экономист и экс-депутат Госдумы Сергей Иваненко избран в субботу на конференции московского «Яблока» председателем регионального отделения партии сроком на два года, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что кандидатуру господина Иваненко поддержало 56% делегатов конференции. В выдвижении приняло участие 15 кандидатов.

Также сообщается, что заместителями председателя московского «Яблока» стали руководитель фракции партии в Мосгордуме Максим Круглов, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Строгино Ирина Копкина и юрист в сфере госуправления Кирилл Гончаров.

Елена Рожкова