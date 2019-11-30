Судно с крымчанами на борту задержали в британском Портленде

Судно Jireh под флагом Нигерии с российским экипажем на борту задержали в Портленде в Великобритании. Причиной задержания стали проблемы с документацией, у британской стороны нет претензий к морякам, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила агентство, что судно было задержано 26 ноября, на борту находятся девять человек из Крыма. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал. По словам госпожи Ананьиной, морякам два месяца не выплачивают зарплаты, долг составляет около $35 тыс. При этом владельцы корабля «выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой».

«По имеющейся у посольства информации, на данный момент российский экипаж судна Jireh находится на его борту в порту Портленда в Великобритании. Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации. До настоящего времени обращений со стороны экипажа судна или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало. Держим ситуацию под пристальным контролем»,— заявили в российском посольстве.