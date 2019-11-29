ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года А ее финансирование — увеличено на 200 млрд рублей

Выделенные на реализацию мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2022 года деньги в 2019 будут освоены в республике на 96%, а в Севастополе — более чем на 90%. Об этом на встрече с журналистами в Симферополе заявил замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров. Он не уточнил, каков нынешний уровень их реализации, а только отметил, что «последний месяц» года, как правило, является «плодотворным с точки зрения освоения средств». Кроме того, он рассказал, что обсуждается возможность продления ФЦП на три года или принятия новой программы для строительства ряда объектов в Севастополе и Крыму с 2023 по 2025 год. На это правительство, по словам господина Назарова, готово выделить дополнительные 200 млрд руб.

Замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров отметил положительную динамику освоения средств ФЦП в Крыму и Севастополе. Согласно прогнозам, программа в 2019 году будет исполнена более чем на 90%. «Не буду высказывать сомнения, будем ориентироваться на эти цифры»,— заявил господин Назаров. Он также отметил, что если в 2016 году в Крыму в рамках ФЦП были освоены 18 млрд руб., а в Севастополе — 300 млн руб, то в этом году речь идет о более чем о 60 млрд и 6 млрд руб. соответственно. По его словам, уже завершено строительство 207 объектов ФЦП, 554 находятся в стадии реализации. Работа по остальным 59 объектам начнется в 2020 году.

Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также Сергей Назаров рассказал, что правительством РФ рассматривается возможность продления ФЦП до 2025 года. Перечень объектов, которые в нее войдут, подготовят власти субъектов. Включать в программу будут лишь объекты, на которые к 2023 году будет подготовлена проектная документация. «Есть нюансы с точки зрения нормативных документов о возможности или невозможности продления (ФЦП.— “Ъ”). Либо это будет новая ФЦП, либо госпрограмма. Но это лишь нюансы»,— сказал господин Назаров. Он отметил, что правительство готово дополнительно выделить Крыму и Севастополю более 200 млрд руб.

Кроме того, он сообщил, что правительством будет профинансировано строительство объектов ФЦП, которые не были достроены. Параллельно в судебном порядке будет вестись работа по взысканию средств с не выполнивших свои обязательства подрядчиков.

«Сами объекты должны быть оформлены как незавершенные объекты строительства. Мы их будем финансировать для того, чтобы эти незавершенные объекты не остались брошенными, а были введены в эксплуатацию»,— пояснил господин Назаров.





По его словам, таких объектов в Крыму и Севастополе сейчас около 50.

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году. Она была рассчитана до 2020, но затем была продлена еще на два года. Также регулярно увеличивалось финансирование программы. Общий объем крымской ФЦП — около 960 млрд руб., что примерно в полтора раза больше первоначально запланированного.

Вадим Никифоров, Симферополь