Алексею Кузнецову не зачли сроков давности

14 лет заключения запросила прокурор Амалия Устаева для бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова в ходе прений, которые начались в Басманном суде Москвы. Чиновника обвиняют в двух десятках эпизодов мошенничества, растрат, а также легализаций похищенных средств. Защита полагает, что по большинству из них уже вышли сроки давности.

В начале своего выступления госпожа Устаева напомнила, что Алексей Кузнецов как первый вице-премьер — министр финансов Московской области был обязан «ревностно контролировать вверенный ему бюджет, чтобы ни одна копейка не уходила в сторону». Но, заметила прокурор, подсудимый воспринял эту мысль буквально, поскольку «каждая копейка действительно не проходила мимо него, оседая в офшорах и карманах самого Алексея Кузнецова и его сообщников».

Перейдя к конкретным эпизодам преступной деятельности подсудимого, она сообщила, что Алексею Кузнецову вменяют девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в сфере ЖКХ с причинением ущерба в 3,613 млрд руб. и еще один, связанный с хищением 7 млрд руб. у подмосковной компании «Мособлтрастинвест», выделенных правительством Мособласти на строительство торгового центра. Кроме того, экс-чиновнику инкриминируются три особо крупных растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на 3,86 млрд руб., а также девять отмываний (легализаций) преступно нажитых средств (ч. 3 ст. 174 УК РФ).

Средства, полученные злоумышленниками, выводились на кипрские офшоры, после чего отмывались. Их использовали, в частности, для приобретения двух отелей в Куршевеле, виллы в Сен-Тропе, квартиры с мебелью и предметами искусства в Париже, а также драгоценностей и антиквариата.

Отметим, что соучастники хищений, в том числе бывший заместитель господина Кузнецова Валерий Носов, за те же преступления отбывают 16-летний срок, а бывшая жена вице-премьера Жанна Булах (Буллок), получила 11 лет заочно, после того как ее отказались выдать США, гражданство которых она имеет.

Прокурор напомнила, что сам Алексей Кузнецов признал себя виновным по предъявленным эпизодам, хотя давать показания отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции России. Но несмотря на это, вина подсудимого, отметила она, подтверждается показаниями свидетелей, очными ставками и финансовыми документами.

Гособвинитель попросила осудить Алексея Кузнецова за все вмененные ему эпизоды на 14 лет общего режима. Кроме того, взыскать 1 млн руб. в качестве штрафа и 3 млрд руб. в порядке возмещения потерпевшим — правительству Московской области — причиненного ущерба. Остальные суммы, очевидно, будут взыскиваться в порядке гражданского судопроизводства. Также прокурор просила лишить Алексея Кузнецова после отбытия срока права занимать в течение трех лет государственные должности. Выступить остальным участникам процесса помешало переданное по электронной почте сообщение о заложенной в суде бомбе, которой, кстати, не оказалось.

Ранее защита господина Кузнецова, которого в начале этого года выдали из Франции, отмечала, что по 14 эпизодам из имеющихся в деле уже «истекли сроки давности». По версии адвокатов, их подзащитный, выехав в 2008 году за границу, не мог знать, что в России против него возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в розыск, поскольку сообщение об этом на сайте Интерпола появилось только в 2013 году. А значит, считают адвокаты, господин Кузнецов не скрывался от правосудия, что и является основанием для приостановления «сроков давности» по делу.

Алексей Соковнин