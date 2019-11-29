Заключен контракт по реконструкции участка дороги Пермь - Екатеринбург

ООО «Строительно-производственная компания "Зеленый город» из Санкт-Петербурга и ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» (входит в Росавтодор) заключили контракт на реконструкцию участка дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Ранее подрядчик стал единственным участником закупки.

Аукцион состоялся еще в начале ноября, но контракт не был заключен из-за жалобы, поданной ООО «КС-Строй» (Барнаул). «КС-Строй» утверждал, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. ФАС России признала необоснованной жалобу.

Согласно документации, реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур) должна проводиться в две очереди. Все работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета.