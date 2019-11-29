В МХАТе имени Горького разыгрался конфликт

Противостояние в МХАТе имени Горького вновь обострилось. Часть труппы недовольна новыми условиями работы и просит восстановить в должности Татьяну Доронину — актеры считают, что ее намеренно лишили полномочий. Сейчас худрук театра Эдуард Бояков заявил, что готов обсуждать конфликтную ситуацию. Однако актеры, опрошенные “Ъ FM”, это не подтверждают.

Проблема возникла из-за новых контрактов, рассказала пресс-секретарь МХАТа имени Горького Наталья Федотова: «В основе конфликта, скорее всего, лежит переход на срочные договоры, вместо бессрочных, по которым работали актеры при Татьяне Васильевне. Некоторые просто боятся, что могут оказаться без зарплаты в какой-то момент, если не выдержат конкуренцию, может быть, с молодыми актерами. Переход на срочные контракты — это резолюция Министерства культуры. Некоторым актерам предлагали новые роли, но те все равно не согласились. Эдуард Бояков сказал, что готов встречаться с ними, но у части труппы своя принципиальная позиция».

Летом десять человек из труппы МХАТа имени Горького записали обращение к президенту, где попросили вернуть Татьяну Доронину. Однако на прошлой неделе другая часть труппы написала президенту еще одно письмо в поддержку худрука Эдуарда Боякова.

Ситуация обострилась на прошлой неделе, когда глава государства встретился с Татьяной Дорониной. Новое руководство не пытается разрешить конфликт, рассказал актер МХАТа имени Горького Антон Наумов: «Мы полностью лишены работы, у нас нет ни репетиций, ни спектаклей. Бояков придерживается позиции, что актеры театра не видят его художественным руководителем, не хотят с ним работать. Изначально вопрос стоял совершенно не так: Татьяну Васильевну Доронину обманули – ей не предоставили обещанные полномочия. Что касается перехода на срочный контракт, который незаконен, и прокуратура вынесла предупреждение по этому поводу, но это как-то не подействовало на руководство театра.

Переход на срочный контракт стал последней каплей в конфликте».

Татьяна Доронина занимала пост худрука МХАТа имени Горького с 1987 года. В 2018 году указом главы государства ее назначили президентом театра. Место худрука занял продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителями стали заслуженный артист России Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин.

Елена Иванова