Малому — по-крупному

Нижегородский сектор кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) подводит итоги третьего квартала. Банки указывают на увеличение кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса в полтора раза и среднего — на 30%. Региональное правительство отмечает, что такой спрос стимулировала госпрограмма кредитования под 6,5% годовых, разработанная Минэкономразвития России и АО «Корпорация „МСП“». С начала года по ней было выдано более 11 млрд руб. льготных кредитов. Главное управление Банка России утверждает, что общий объем выдачи кредитов МСП по сравнению с предыдущим годом снизился с 146,2 до 136,8 млрд руб. Эксперты не видят в этом существенных трудностей и предрекают улучшение динамики уже в конце года.



Екатерина Тарасова

Надежды крупных игроков

В Нижегородской области крупнейшие банки ожидают по итогам третьего квартала существенный рост кредитования малого и среднего бизнеса. По предварительным данным, этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40% в нижегородском филиале Альфа-банка и на 13% в Волго-Вятском банке Сбербанка России. Согласно исследованию общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и аналитического агентства «БизнесДром», на Сбербанк приходится порядка 30,6% российских кредитов МСП, на Альфа-банк — 2,1%. При этом участники рынка отмечают рост портфеля кредитов именно в сегменте малого предпринимательства. Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова подчеркивает, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции по положительной динамике этого показателя. «Мы отмечаем шестидесятипроцентный рост кредитного портфеля малого предпринимательства в Нижегородской области за январь — сентябрь 2019 года. В целом по России кредитный портфель малого бизнеса за три квартала текущего года вырос на 20%», — добавила она. В региональном отделении Альфа-банка тоже отмечают рост этого сегмента: кредитный портфель малого бизнеса увеличился почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы портфеля кредитов МСП за указанный период в банках пока не разглашают.

Кроме заявок на софинансирование с региональным фондом, федеральный фонд одобрил выделение средств 18 нижегородским проектам на 5,3 млрд руб. Общий объем инвестиций профинансированных проектов составляет 10,3 млрд руб

Волго-Вятское главное управление Банка России (ВВГУ ЦБ) в то же время сообщает, что совокупный кредитный портфель МСП в регионе уменьшился: обязательства нижегородских компаний за восемь месяцев 2019 года составили 90,4 млрд руб., что на 7,3% ниже показателей предыдущего года. Регулятор поясняет, что в Приволжском федеральном округе (ПФО) сокращение портфеля кредитов МСП было на уровне 5,8%. Объемы кредитования малого и среднего бизнеса также снизились. Нижегородским малым и средним компаниям выдали за январь — сентябрь 2019 года 136,8 млрд руб., что почти на 7% меньше аналогичного периода 2018 года.

Упор на технологии

Несмотря на отрицательную динамику в ПФО, аналитик Банки.ру Вадим Тихонов прогнозирует, что в конце 2019 года рост объемов выдачи кредитов МСП в России превысит 15%. «Это обеспечится госпрограммами по поддержке кредитования МСП, а также общим снижением ставок по кредитам. Уже сейчас проявляется эффект от перезапуска программы льготного кредитования под 8,5% с расширением списка приоритетных отраслей деятельности заемщиков, включая торговлю. Объем субсидий составил 9 млрд руб. до 2024 года», — поясняет он. Кроме того, господин Тихонов считает положительной тенденцией возможность оценки заемщиков банками на основе фискальных данных об объеме выручки, операциях по расчетному счету и другой информации, минуя обязательное использование официальной отчетности предприятия при оценке кредитоспособности. «Если этот механизм реально и полноценно заработает, сократятся затраты на оценку заемщиков со стороны банка, а у компаний уменьшится пакет подаваемых документов для получения кредита», — заключил эксперт.

Директор нижегородского филиала банка «Центр-инвест» Наталья Мазниченко считает, что в 2020 году приоритетными направлениями для банков станут программы по стимулированию социального и семейного предпринимательства, а также поддержка малого бизнеса и «выращивание нового поколения предпринимателей». «Несмотря на то, что финансирование стартапов — рискованный вид кредитов, многие банки начинают активно осваивать это направление, предоставляя информационно-консультационную поддержку начинающим бизнесменам. Например, наш банк запустил собственный бизнес-акселератор», — рассказала она.

Одним из трендов в кредитовании МСП банкиры также называют растущий спрос на цифровые продукты и сервисы. В Волго-Вятском банке Сбербанка России видят заинтересованность местного малого бизнеса в кредитных продуктах с искусственным интеллектом: банк самостоятельно рассчитывает объем кредитования и формирует автоматическое предложение клиенту с определением срока погашения и процентной ставки.

Переход на online-процессы и работу с «облачной» электронной подписью отмечают в Росбанке. «Весь банковский сектор движется в сторону того, чтобы быть способным удовлетворять максимум потребностей клиентов. Это касается открытия счета онлайн за считаные минуты. Операции с использованием электронной подписи происходят на внешнем ресурсе, предпринимателю остается только идентифицировать себя через ввод пароля в мобильном приложении», — поясняет Татьяна Ермакова, добавив, что такой функционал освобождает клиента от привязки к рабочему месту и необходимости хранить файлы электронной подписи на съемных носителях.

Область поможет рублем

Тенденцию к увеличению объемов финансирования льготного государственного кредитования отмечают в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. По итогам третьего квартала малый и средний бизнес получил более 11 млрд руб. под 8,5% годовых по программе «1764» (по номеру соответствующего закона), разработанной Минэкономразвития России совместно с АО «Корпорация „МСП“». «В прошлом году в рамках аналогичной программы „1706“ было привлечено 4,7 млрд руб. Ими воспользовались 139 региональных компаний. Нижегородская область заняла первое место в ПФО по объему привлекаемого финансирования», — рассказали в региональном минпромторге.

В ведомстве добавили, что малый и средний бизнес стал чаще пользоваться услугами льготных микрозаймов и поручительства от АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области». «В этом году портфель региональной микрофинансовой организации был увеличен на 90 млн руб. (капитализация — 279 млн руб.) и на 167 млн руб. — объем региональной гарантийной организации (капитализация порядка 586 млн руб.). Теперь нижегородские предприниматели могут получить льготный кредит до 5 млн руб. под 3,25–10% и поручительства до 25 млн руб.», — добавили в министерстве. По данным ведомства, с начала года уже выдан 91 заем на 170 млн руб. и 130 поручительств на 895 млн руб.

На льготных условиях кредитует предприятия и региональный Фонд развития промышленности вместе с федеральным. За пять лет фонд одобрил шесть заявок на предоставление займов предприятиям совместно с Фондом развития промышленности РФ. В общей сложности компаниям одобрили предоставление 310,1 млн руб., из которых 93,1 млн — средства регионального фонда, 217 млн — федерального. Кроме заявок на софинансирование с региональным фондом, федеральный фонд одобрил выделение средств 18 нижегородским проектам на 5,3 млрд руб. Общий объем инвестиций профинансированных проектов составляет 10,3 млрд руб. Как уточнил директор нижегородского фонда Алексей Назаров, сейчас в работе федерального ФРП находится еще восемь заявок от предприятий Нижегородской области на общую сумму 2,2 млрд руб. Например, благодаря поддержке ФРП в регионе открылось производство металлических порошков и гранул различных марок сталей и сплавов. Как утверждает инвестор проекта, председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай, ООО «Гранком» (входит в ГК «Русполимет») является уникальным предприятием. В общей сложности в проект было инвестировано 1,3 млрд руб. Из них 750 млн руб. составил кредит федерального Фонда развития промышленности. Виктор Клочай говорит, что и дальше планирует сотрудничать с ФРП и министерством промышленности и торговли Нижегородской области. «У нас уже готов бизнес-план по дальнейшему развитию порошкового производства. Конечно, можно было бы подождать три-четыре года, чтобы рассчитаться за уже полученные средства, и только тогда начинать новые инвестиции. Но время не ждет, мы должны двигаться вперед, чтобы оставаться на самых передовых позициях», — говорит металлург.