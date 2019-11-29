Предпринимателей приглашают в «Мой бизнес»

В нижегородском технопарке «Анкудиновка» 6 ноября торжественно открыли первый комплексный центр для малого и среднего бизнеса. Ожидается, что его работа заменит прямое взаимодействие предпринимателей более чем с 40 ведомствами. Первые консультации провели руководители органов власти и госструктур. До конца года работающий в режиме «одного окна» «Мой бизнес» должен появиться еще в 17 районах области.



Анастасия Еремина

Многофункциональный центр «Мой бизнес» начал работу 6 ноября на первом этаже технопарка «Анкудиновка». На его открытие приехали вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, и. о. главы регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Шабаров, управляющий НБД-Банком и депутат законодательного собрания Александр Шаронов, директор нижегородского филиала Росреестра Оксана Штейн и директор Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых. Они провели первые консультации с руководителями нижегородских компаний, чтобы напрямую ответить на их вопросы.

Кроме получения консультаций, в «Моем бизнесе» предприниматели смогут открыть расчетный счет, оформить лизинговый заем, записаться на обучение, получить помощь в организации закупок, а также воспользоваться услугами оценки и страхования

Перед тем, как пригласить бизнесменов в зал, слово взял вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. Он сообщил, что с началом работы центра взаимодействие власти и бизнеса должно выйти на новый уровень: «Здесь можно будет не только получить консультации, но и зарегистрировать предприятие, узнать обо всех видах поддержки бизнеса. Работа с центром „Мой бизнес“ позволит заменить нижегородским предпринимателям обращения в почти 40 региональных и федеральных ведомств, что избавит предпринимателей от необходимости ходить по разным инстанциям». Евгений Люлин добавил, что в регионе также заработала горячая линия «Мой бизнес» по номеру 8-800-301-29-94, где с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу можно получить консультации по мерам господдержки и госуслугам для бизнеса. Вице-губернатор отметил, что в течение первых трех месяцев работы центра и горячей линии «Мой бизнес» на вопросы бизнесменов будут еженедельно отвечать первые руководители госструктур. График консультаций в центре и на горячей линии «Мой бизнес» будет регулярно публиковаться на сайте нижегородского министерства промышленности и правительства Нижегородской области.

Первый прием предпринимателей продлился около часа, за это время было выдано почти 50 талонов электронной очереди. У каждого руководителя компании наготове был внушительный перечень вопросов: получив советы по налогам, например, предприниматели занимали очередь к следующему «окошку», чтобы найти решение по другим не менее важным темам.

Одной из самых актуальных задач стала помощь компаниям, которые нацелены на экспорт. С вопросом о поддержке и развитии этого направления обратилась компания по обработке икорной продукции и морепродуктов «Лунское море». «Мы провели подготовительную работу по экспорту продукции в Китай, и нам интересно, как выстроить работу предприятия для продвижения товара», — задавал свои вопросы представитель компании Евгению Люлину. С аналогичной проблемой обратилась и индивидуальный предприниматель Татьяна Белова, которая занимается изготовлением детских именных стилизованных книг: «Наша продукция пользуется большим спросом в стране, и мы готовы выйти на зарубежный рынок. Однако сейчас сложно найти необходимую информацию, ее очень много, и зачастую не знаешь, на что ориентироваться. А в едином центре „Мой бизнес“ можно получить ответ на любой вопрос, что, безусловно, очень удобно».

Отдельного внимания потребовали и вопросы, связанные с развитием социального бизнеса. Директор детской школы кино и телевидения «Планета талантов» Алена Скрылева обратилась к директору Центра инноваций социальной сферы Игорю Седых с вопросом о поисках подходящей учреждению площадки. «Из года в год мы ищем подходящее помещение. По нормам, на каждого ребенка нужно 6 кв. м для занятий, например, по актерскому мастерству. Если в группе хотя бы 10 человек, класс уже должен быть площадью минимум 60 кв. м. А услуги дополнительного образования детей не слишком маржинальны, мы не можем позволить себе такое помещение»,— рассказала госпожа Скрылева. Игорь Седых подсказал возможные пути решения проблемы и пообещал держать ситуацию на контроле.

По окончании отведенного на консультации с руководителями ведомств времени места в «окошках» заняли консультанты, которые будут поддерживать предпринимателей на постоянной основе, за исключением дней, когда будут организованы специальные приемы первых руководителей различных инстанций.

К концу года в Нижегородской области планируется открыть еще 17 окон «Мой бизнес» в крупнейших муниципалитетах региона.

Кроме получения консультаций, в «Моем бизнесе» предприниматели смогут открыть расчетный счет, оформить лизинговый заем, записаться на обучение, получить помощь в организации закупок, а также воспользоваться услугами оценки и страхования.

Оставить заявку на услуги центра «Мой бизнес» можно по номеру горячей линии, а также на портале cppnn.ru. В декабре 2019 года заработает отдельный портал — мойбизнес52.рф. В центр и окна «Мой бизнес» можно прийти и без предварительной записи.

Замечания и предложения по работе центра и горячей линии «Мой бизнес» предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.