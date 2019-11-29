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«Башкоммунприбор» поставил на «цифру»

Компания рассчитывает получить субсидию на развитие цифровых технологий

АО «Башкоммунприбор» планирует получить федеральную субсидию на проект по развитию сквозных цифровых технологий. Размер госфинансирования предполагается в размере до 50% бюджета проекта. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Ренат Насыров.


По словам г-на Насырова, проект был представлен 22 октября 2019 года главе Башкирии Радию Хабирову в рамках форума «Открытые инновации – 2019» в Инновационном центре «Сколково» и направлен в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при Правительстве РФ. Последний, в свою очередь, выразил заинтересованность в финансировании данного проекта. Ранее «цифровая» инициатива получила поддержку в Министерстве цифрового развития госуправления РБ.

«Развертывание системы позволит внедрить интеллектуальные сервисы и инструментарии анализа больших данных в работу организаций жилищно-коммунального комплекса «Умного города». В республике существует значительная потребность в оснащении многоквартирных домов (МКД) коллективными (общедомовыми) приборами учета и объединении их в сеть для формирования соответствующей информационной системы по сбору и анализу показаний. Так, соответствующими приборами учета холодного водоснабжения оснащены только 60% МКД, горячего водоснабжения – 54%, а тепловой энергии – 44%. В результате реализации проекта значительный потенциал развития получит оснащение МКД индивидуальными приборами учета, а также ускоренное внедрение технологий интернета вещей (IOT)», – отметил Ренат Насыров.

Проект, в частности, направлен на достижение целевых показателей «дорожной карты» развития «сквозной» цифровой технологии беспроводной связи. Он включает в себя внедрение беспроводных решений отечественной разработки для smart-ЖКХ (с покрытием до 75%) и повышение управляемости и прозрачности процессов за счет внедрения современных средств, позволяющих отслеживать в реальном времени расход ресурсов, управление ими в режиме онлайн.

По словам г-на Насырова, для реализации проекта в структуре компании создано новое направление сквозных цифровых технологий – оно и призвано стать точкой роста цифровой экономики в республики. Возглавил его автор проекта, digital-экономист и член ТРГ центра компетенций «Сколково» Равиль Ахтямов.

Напомним, система поддержки и внедрения сквозных цифровых технологий в приоритетные отрасли экономики организована по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее рамках предполагается субсидирование внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, в том числе технологии федерального проекта «Умный город». Приоритет отдается российским разработкам. Операторами соответствующих грантов по поддержке внедрения решений в области сквозных цифровых технологий являются, в частности, Российский фонд развития информационных технологий и Фонд «Сколково». В октябре этого года Правительство РФ утвердило дорожные карты по развитию сквозных цифровых технологий. Объявлен конкурс проектов по поддержке сквозных цифровых технологий, на который заявлен проект создания цифровой платформы ЖКХ в РБ.

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