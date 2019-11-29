Краевой суд оставил в силе приговор завучу школы №3 Краснокамска

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор завучу краснокамской школы №3 Елене Погоржальской, осужденной за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Как сообщает интернет-газета «Звезда», госпожа Погоржальская возможно обжалует решение апелляционной инстанции. «Сначала дождемся мотивировочной части, после этого мы будем встречаться с адвокатом»,—рассказала она изданию.

Госпожу Погоржальскую признал виновной в халатности суд Краснокамска в сентябре 2019 года. Ее дело было связано с гибелью ученицы школы, которую заморила голодом мать. Суд счел, что завуч ненадлежащим образом выполняла свои должностные обязанности и не установила, что ребенок находится в опасном положении.